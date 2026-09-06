Accidente aéreo en el aeropuerto de Miami deja cinco muertos

Al menos cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas cuando un avión de carga de Amazon se salió de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami el domingo y chocó contra varios vehículos, informaron las autoridades, reportó AFP.

La alguacil de Miami, Rosie Cordero-Stutz, dijo que no existe “ninguna amenaza evidente para la seguridad pública” derivada del incidente, pero que hay “al menos cinco personas fallecidas” en el lugar.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) confirmó que el vuelo 7598 de 21 Air se salió de la pista alrededor de las 2:00 p.m., hora local, luego de aterrizar en Miami. La aeronave había partido del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, Puerto Rico.

De acuerdo con el Aeropuerto Internacional de Miami, el avión quedó inmovilizado en el extremo noroeste del aeropuerto, después de salirse de la pista diagonal. Las autoridades desplegaron equipos de emergencia en el lugar.

Imágenes difundidas desde la zona muestran una columna de humo negro procedente de la aeronave. Reportes de medios locales indican que el avión también habría atravesado una vía ubicada en las inmediaciones del aeropuerto y que varios vehículos fueron alcanzados.