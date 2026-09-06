Raúl Castro reaparece en La Habana y desmiente rumores sobre su salud

El expresidente cubano Raúl Castro Ruz reapareció públicamente este fin de semana durante un acto oficial celebrado en la capital cubana, disipando con su presencia días de intensos rumores y especulaciones sobre un presunto deterioro grave de su estado de salud.
Acompañado por la plana mayor del Gobierno y del Partido Comunista de Cuba, entre ellos el presidente Miguel Díaz-Canel, el histórico dirigente participó activamente en una ceremonia militar transmitida por la televisión estatal.
La reaparición del exmandatario se produjo en el marco de la conmemoración por el aniversario de la Dirección de Seguridad Personal del Ministerio del Interior (MININT), la entidad encargada de la custodia y protección de las principales figuras políticas del país y de las delegaciones extranjeras que visitan la isla.
Durante las últimas semanas, diversas plataformas de redes sociales y portales de noticias enfocados en la actualidad cubana desde el exterior habían difundido versiones contradictorias que señalaban una supuesta hospitalización de urgencia de Castro, atribuyendo la causa a un accidente cerebrovascular o a complicaciones derivadas de su avanzada edad. Incluso se llegó a especular con su presunto fallecimiento en algunos espacios digitales.
Las imágenes difundidas por los medios oficiales cubanos mostraron al líder revolucionario de pie, vistiendo su habitual uniforme militar de General de Ejército y manteniendo conversaciones con los altos mandos presentes en la ceremonia.
El tratamiento mediático dado a la noticia busco ofrecer un mensaje inequívoco de estabilidad y continuidad institucional, una práctica habitual ante los ciclos de rumores sobre la salud de los líderes de la generación histórica.
Durante el acto, se dio lectura a una misiva firmada por el propio Raúl Castro, en la que felicitó a los integrantes de la Dirección de Seguridad Personal por la labor desempeñada durante más de seis décadas. En el texto, Castro enfatizó la importancia de mantener la disciplina y la lealtad en la coyuntura actual, caracterizada por una severa crisis económica interna y por el incremento de la presión diplomática y financiera exterior sobre la isla.
Por su parte, el presidente Miguel Díaz-Canel subrayó el papel fundamental de Castro como referente del proceso político cubano y reafirmó el compromiso del Ejecutivo con las directrices marcadas por la generación fundadora.
A pesar de haber traspasado la presidencia del país en 2018 y la primera secretaría del Partido Comunista de Cuba en 2021, Raúl Castro continúa siendo la figura política con mayor autoridad moral y política dentro del sistema cubano.
Aunque sus intervenciones públicas son cada vez más espaciadas y reservadas para conmemoraciones de alto valor simbólico o visitas diplomáticas de alto nivel, la dirección política del país sigue consultando las decisiones estratégicas de Estado con el veterano dirigente.
La reaparición pública no solo buscó apaciguar la incertidumbre internacional y la conversación en las redes, sino también reafirmar el control sobre el aparato estatal en un momento de notable tensión social derivado de los apagones y la escasez de suministros básicos.
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