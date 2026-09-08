Colaborador de empresa de seguridad resultó herido durante intento de asalto a carro blindado en Marbella

Un colaborador de una empresa transportadora de valores resultó herido, aunque se encuentra estable y fuera de peligro, durante un intento de asalto a un vehículo blindado registrado la noche de este lunes 7 de septiembre en las inmediaciones de Banco General, en Marbella.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 7:40 p.m., cuando el vehículo blindado se encontraba retirando dinero de un cajero automático ubicado en la sucursal bancaria.

Según informó Banco General, el incidente se produjo fuera del horario de atención al público, por lo que en ese momento no había clientes ni personal del banco en el lugar.

El intento de robo fue frustrado por la reacción de los agentes de la empresa transportadora de seguridad, lo que provocó un intercambio de disparos.

En medio del enfrentamiento, uno de los colaboradores de la empresa de seguridad resultó herido. El banco confirmó posteriormente que su condición es estable y está fuera de peligro.