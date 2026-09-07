Balacera en Marbella tras intento de asalto a un vehículo blindado

Un intento de asalto a un vehículo blindado, en las inmediaciones de Banco General en Marbella, provocó un intercambio de disparos la noche de este lunes 7 de septiembre.
Según información preliminar, los sospechosos se volcaron en el primer vehículo utilizado para escapar y luego continuaron la fuga a bordo de un taxi que aparentemente era parte de la vigilancia del grupo.
Las autoridades mantienen las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer lo ocurrido.
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El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros