Rey Carlos III confirma que Harry y Meghan no retomarán sus funciones en la familia real tras regresar al Reino Unido

El rey Carlos III señaló que el regreso de su hijo, el princípe Harry, y su esposa Megan Markle al Reino Unido no implica su reincorporación a las actividades oficiales de la familia real británica.

De acuerdo con información difundida por la BBC News, una carta enviada en nombre del monarca por el lord chambelán, uno de los funcionarios de mayor rango de la Casa Real, confirmó que los duques de Sussex continuarán siendo ciudadanos privados y no podrán utlizar el tratamiento y título de “Alteza real”.

La comunicación fue distribuida al equipo de Harry, departamentos gubernamentales, autoridades militares y representantes locales de la Corona, con el propósito de precisar el estatus de la pareja tras su regreso al Reino Unido.

Según la BBC, el retorno luego de 6 años viviendo en California estaría relacionado, entre otros aspectos, con al escolarización y con el apoyo a sus organizaciones benéficas.

Sin embargo, su retorno al territorio no modifica las condiciones establecidas en 2020, cuando ambos renunciaron a sus funciones como miembros activos de la famlia real.