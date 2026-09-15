Líder de red vinculada al Tren de Aragua fue capturado en Venezuela

Canelón Aguirre fue localizado en Venezuela durante el fin de semana y Kash Patel, director del FBI, confirma su captura. El FBI lo acusa de liderar una red internacional dedicada al robo de millones de dólares de instituciones financieras mediante ataques a cajeros automáticos, según El Pitazo.

Las autoridades estadounidenses también lo señalan por presunto fraude bancario, daños a sistemas informáticos y lavado de dinero.

Parte de los fondos obtenidos por la organización sirvieron para brindar apoyo material al Tren de Aragua, de acuerdo con la investigación citada por el medio venezolano.

Canelón Aguirre fue incluido por el FBI en su lista de los 10 fugitivos más buscados en marzo de 2026.

Univision informó entonces que se convirtió en el primer ciber-delincuente en formar parte de esta lista y que el FBI ofrecía una recompensa de hasta un millón de dólares por información que permitiera su captura.

Patel anunció la captura este martes durante una audiencia ante el Comité Judicial del Senado estadounidense y destacó que la agencia logró detener a los 10 fugitivos de su lista durante la actual administración.