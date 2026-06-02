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Capturan en San Miguelito a Tito Recorte, uno de los más buscados

La Policía Nacional aprehende a uno de los más buscados en Los Andes No. 1
La Policía Nacional aprehende a uno de los más buscados en Los Andes No. 1 Policía Nacional
Por
Emiliana Tuñón
  • 02/06/2026 10:55
Alias Tito Recorte fue detenido durante un operativo policial; sobre él pesaba una recompensa de 5 mil dólares por su captura.

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La Policía Nacional confirmó la captura de uno de los hombres que figuraba en la lista de los más buscados por las autoridades panameñas, durante una operación policial desarrollada en el distrito de San Miguelito.

Se trata de Bernardo Alvarado Gaona, alias Tito Recorte, quien fue aprehendido mediante una diligencia de allanamiento realizada en el sector de Villa Esperanza, en Los Andes No. 1, como parte de la denominada Operación Recorte.

De acuerdo con el reporte oficial, alias Tito Recorte era requerido por el delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de pandillerismo, y sobre él pesaba una recompensa de 5 mil dólares por información que permitiera su ubicación y captura.

Las investigaciones señalan que el detenido presuntamente forma parte de la pandilla autodenominada “Sinaloa”, con presencia en distintos sectores del distrito de San Miguelito.

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