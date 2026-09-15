Gabinete prorroga hasta 2048 el contrato de la Fundación Ciudad del Saber

El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución 113-26, que emite concepto favorable a la Adenda No. 1 al contrato entre el Estado y la Fundación Ciudad del Saber, con la que se extiende su vigencia hasta el 12 de febrero de 2048.

El contrato, establecido para el desarrollo del proyecto Ciudad del Saber, tenía un plazo de 25 años que venció el 13 de febrero de 2023. Con la adenda, el Estado busca prorrogar el acuerdo y mantener el régimen especial aplicable a la Fundación.

Según la resolución, la extensión responde al interés público asociado con la continuidad del proyecto Ciudad del Saber.

La adenda también contempla la prórroga de la cláusula que establece un régimen especial de exoneraciones fiscales a favor de la Fundación Ciudad del Saber.

Los beneficios incluyen la exoneración del pago de impuestos nacionales, contribuciones, tasas, derechos y gravámenes, entre ellos el impuesto de importación, el Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS), así como el impuesto de inmuebles.

Las exoneraciones aplican a los bienes, equipos, materiales y actividades necesarias para el cumplimiento de los fines del proyecto Ciudad del Saber.

El Consejo de Gabinete también autorizó al ministro de la Presidencia para presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley relacionado con la adenda.

Para que la modificación contractual tenga validez se requiere la aprobación de la Asamblea Nacional y el refrendo de la Contraloría General de la República.

La resolución señala además que las medidas relacionadas con la prórroga de los incentivos fiscales deben interpretarse conforme a los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y eficiencia del gasto tributario, en concordancia con la política fiscal del Estado.

El documento indica que, previo a la aprobación de la adenda, el 6 de octubre de 2025, el ministro de la Presidencia señaló que, debido a que el contrato fue suscrito entre ese ministerio y la Fundación Ciudad del Saber, corresponde a dicha entidad reconocer y aplicar la prórroga de los beneficios fiscales contemplados en el acuerdo.