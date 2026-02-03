Gabinete aprueba prórroga del contrato de telefonía fija del Estado por dos años

El Consejo de Gabinete aprobó este martes 3 de febrero, la Resolución N.° 1-26, mediante la cual se autoriza a la <b>Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) </b>a <b>suscribir una adenda que permitirá prorrogar el contrato de telefonía fija en las instituciones del Estado por un período de 2 años.</b>La extensión del contrato regirá del<b> 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2027 </b>y tiene como objetivo garantizar la continuidad de un servicio considerado crítico para la operatividad del Estado y la atención directa a la ciudadanía, mientras se adelanta un nuevo proceso de licitación pública.Actualmente, el servicio de telefonía fija del Estado opera en más de 7,000 puntos a nivel nacional y atiende a unos 89,611 usuarios en ministerios, entidades autónomas, dependencias públicas y gobiernos locales. Dentro de esta red se incluyen líneas de alto interés social como el <b>103 (Cuerpo de Bomberos), 104 (Policía Nacional), 311 (Atención Ciudadana) y 911 (SUME)</b>, cuya operatividad se mantiene garantizada con la prórroga.De acuerdo con lo sustentado en la resolución, la AIG evaluó la necesidad de una nueva contratación tomando en cuenta los plazos técnicos y administrativos requeridos, así como la inversión realizada por el operador actual, concluyendo que la extensión del contrato era necesaria para evitar interrupciones del servicio.El periodo adicional permitirá a la AIG estructurar y ejecutar una licitación pública con los tiempos adecuados, con miras a mejorar las funcionalidades técnicas del sistema y promover una mayor participación de operadores de telecomunicaciones en la prestación de los servicios de voz fija del Estado.