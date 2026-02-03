Gabinete aprueba prórroga del contrato de telefonía fija del Estado por dos años

El Consejo de Gabinete aprobó este martes 3 de febrero, la Resolución N.° 1-26, mediante la cual se autoriza a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) a suscribir una adenda que permitirá prorrogar el contrato de telefonía fija en las instituciones del Estado por un período de 2 años.

La extensión del contrato regirá del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2027 y tiene como objetivo garantizar la continuidad de un servicio considerado crítico para la operatividad del Estado y la atención directa a la ciudadanía, mientras se adelanta un nuevo proceso de licitación pública.

Actualmente, el servicio de telefonía fija del Estado opera en más de 7,000 puntos a nivel nacional y atiende a unos 89,611 usuarios en ministerios, entidades autónomas, dependencias públicas y gobiernos locales.

Dentro de esta red se incluyen líneas de alto interés social como el 103 (Cuerpo de Bomberos), 104 (Policía Nacional), 311 (Atención Ciudadana) y 911 (SUME), cuya operatividad se mantiene garantizada con la prórroga.

De acuerdo con lo sustentado en la resolución, la AIG evaluó la necesidad de una nueva contratación tomando en cuenta los plazos técnicos y administrativos requeridos, así como la inversión realizada por el operador actual, concluyendo que la extensión del contrato era necesaria para evitar interrupciones del servicio.

El periodo adicional permitirá a la AIG estructurar y ejecutar una licitación pública con los tiempos adecuados, con miras a mejorar las funcionalidades técnicas del sistema y promover una mayor participación de operadores de telecomunicaciones en la prestación de los servicios de voz fija del Estado.