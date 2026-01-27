‘Vengo a dar la cara porque soy inocente’, Carrizo tras su aprehensión en Tocumen

<b>El exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén, fue aprehendido este martes a su llegada al Aeropuerto Internacional de Tocumen</b>, en cumplimiento de una <b>orden formal de aprehensión y conducción emitida por la Fiscalía Anticorrupción</b>, en el marco de una investigación por la presunta comisión de <b>delitos contra la administración pública</b>, específicamente en la modalidad de <b>enriquecimiento injustificado</b>.Tras descender del avión y antes de ser puesto a disposición de las autoridades, Carrizo ofreció breves declaraciones a los medios. <b>'Vengo a dar la cara porque soy inocente'</b>, afirmó. Añadió que decidió regresar al país de forma inmediata tras conocer la orden en su contra.<b>'Aquí estoy. Preferí no atender la juramentación del Parlamento Centroamericano y venirme en el primer vuelo. Preferí venir a Panamá a dar la cara porque soy inocente'</b>, expresó.El exvicepresidente también calificó el proceso en su contra como una acción con motivaciones políticas. <b>'Esto es una persecución política en contra de mí'</b>, sostuvo.La orden de aprehensión fue emitida el <b>26 de enero de 2026</b> mediante el <b>Oficio N.° 731-2026</b>, firmado por la <b>fiscal superior Adela Cedeño</b>, y forma parte de la <b>Noticia Criminal N.° 202600005907</b>. En el documento se instruye a la <b>Dirección de Investigación Judicial (DIJ)</b> a proceder con la captura del exfuncionario para ponerlo a disposición del Ministerio Público.De manera paralela, el <b>Servicio Nacional de Migración (SNM)</b> había emitido un <b>impedimento migratorio</b>, solicitado por la Fiscalía Anticorrupción, lo que permitió la <b>retención y aprehensión inmediata de Carrizo al ingresar al país</b>.Carrizo ejerció la vicepresidencia durante el periodo constitucional <b>2019-2024</b> y quedó sujeto a la <b>acción penal ordinaria</b> tras el vencimiento de su <b>fuero penal electoral</b>, condición que habilitó legalmente a la Fiscalía a ordenar su conducción.El documento oficial de la Procuraduría General de la Nación instruye al <b>comisionado César Pitti</b> a ingresar los datos del investigado —identificado con la <b>cédula 8-766-2490</b>— en el sistema de verificación ciudadana, en cumplimiento de la <b>Resolución N.° 01-2026</b>, fechada el <b>23 de enero de 2026</b>.Hasta horas antes de su arribo, <b>La Estrella de Panamá había informado que Carrizo se encontraba fuera del país</b>, por lo que su retorno y posterior aprehensión marcan un avance relevante dentro del proceso judicial en curso.El caso se produce en un contexto de <b>creciente exigencia ciudadana por la rendición de cuentas</b> de altos cargos de la pasada administración y se suma a una serie de <b>auditorías patrimoniales</b> que la <b>Contraloría General de la República</b> viene realizando sobre exministros y antiguos jerarcas del Estado.