‘Vengo a dar la cara porque soy inocente’, Carrizo tras su aprehensión en Tocumen

El exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén, fue aprehendido este martes a su llegada al Aeropuerto Internacional de Tocumen, en cumplimiento de una orden formal de aprehensión y conducción emitida por la Fiscalía Anticorrupción, en el marco de una investigación por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, específicamente en la modalidad de enriquecimiento injustificado.

Tras descender del avión y antes de ser puesto a disposición de las autoridades, Carrizo ofreció breves declaraciones a los medios. “Vengo a dar la cara porque soy inocente”, afirmó. Añadió que decidió regresar al país de forma inmediata tras conocer la orden en su contra.“Aquí estoy. Preferí no atender la juramentación del Parlamento Centroamericano y venirme en el primer vuelo. Preferí venir a Panamá a dar la cara porque soy inocente”, expresó.

El exvicepresidente también calificó el proceso en su contra como una acción con motivaciones políticas. “Esto es una persecución política en contra de mí”, sostuvo.

La orden de aprehensión fue emitida el 26 de enero de 2026 mediante el Oficio N.° 731-2026, firmado por la fiscal superior Adela Cedeño, y forma parte de la Noticia Criminal N.° 202600005907. En el documento se instruye a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) a proceder con la captura del exfuncionario para ponerlo a disposición del Ministerio Público.

De manera paralela, el Servicio Nacional de Migración (SNM) había emitido un impedimento migratorio, solicitado por la Fiscalía Anticorrupción, lo que permitió la retención y aprehensión inmediata de Carrizo al ingresar al país.

Carrizo ejerció la vicepresidencia durante el periodo constitucional 2019-2024 y quedó sujeto a la acción penal ordinaria tras el vencimiento de su fuero penal electoral, condición que habilitó legalmente a la Fiscalía a ordenar su conducción.

El documento oficial de la Procuraduría General de la Nación instruye al comisionado César Pitti a ingresar los datos del investigado —identificado con la cédula 8-766-2490— en el sistema de verificación ciudadana, en cumplimiento de la Resolución N.° 01-2026, fechada el 23 de enero de 2026.

Hasta horas antes de su arribo, La Estrella de Panamá había informado que Carrizo se encontraba fuera del país, por lo que su retorno y posterior aprehensión marcan un avance relevante dentro del proceso judicial en curso.

El caso se produce en un contexto de creciente exigencia ciudadana por la rendición de cuentas de altos cargos de la pasada administración y se suma a una serie de auditorías patrimoniales que la Contraloría General de la República viene realizando sobre exministros y antiguos jerarcas del Estado.