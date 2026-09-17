Diputada Walkiria Chandler pide respeto y orden en debates de la Comisión de Presupuesto

La diputada de la coalición Vamos, Walkiria Chandler D’Orcy, manifestó su respaldo al rol fiscalizador que corresponde ejercer a los diputados de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, pero cuestionó las conductas que, según señaló, afectan el desarrollo de los debates.

“Estamos de acuerdo con el rol fiscalizador que tienen que ejercer en la Comisión de Presupuesto. Estamos de acuerdo con que se cuestione”, afirmó Chandler en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, sostuvo que no se pueden tolerar situaciones de “irrespeto, falta de empatía y prepotencia” durante las discusiones, y reclamó que se mantenga el orden en los debates.

“Lo que no podemos tolerar son el irrespeto, la falta de empatía, la prepotencia y sobre todo que no se llame al orden dentro de un debate que todo el país espera que sea de altura”, expresó.

La diputada también se refirió a la diversidad de pueblos y etnias que conforman la sociedad panameña y señaló que su historia y sus luchas deben ser reconocidas.

“No podemos desconocer la historia, los ancestros, la lucha y el lugar que tienen los diversos pueblos y etnias que conforman este crisol de raza que es la panameñidad”, manifestó.

Chandler planteó que el reconocimiento de estas luchas debe ir acompañado de acciones concretas desde las instituciones y los representantes políticos.

“Para verdaderamente honrar nuestras luchas y reclamar nuestro espacio es necesario pasar de la indignación a la acción”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que corresponde a las instituciones, los representantes y la ciudadanía incidir en las políticas públicas y presentar proyectos dirigidos a atender las necesidades de la población.

La diputada también destacó la importancia de justificar el destino de los recursos públicos y garantizar que lleguen a las personas beneficiarias.

“Lo más importante no es solamente solicitar dinero sino justificar para qué se van a usar y garantizar que realmente le lleguen a las personas que se necesita en los programas que combatan la discriminación”, concluyó.