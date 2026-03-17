Mundial 2026: Estos son los elegidos por Thomas Christiansen para los amistosos ante Sudáfrica

La selección de Panamá reveló este martes 17 de marzo la lista de los 23 convocados para los duelos amistosos antes Sudáfrica este 27 y 31 de marzo en Durban y Ciudad del Cabo, respectivamente.

Thomas Christiansen, seleccionador de Panamá, dejó varias sorpresas en la lista, una de ellas la presencia de Kadir Barría del Botafogo. Más allá de que el el juvenil de 18 años volvió a la categoría sub-20 del equipo, Christiansen decidió llamarlo nuevamente tras su buen rendimiento en la ventana de amistosos del pasado mes de enero contra Bolivia y México.

Por otra parte también se destaca el regreso de Roderick Miller del Turan Tovuz del fútbol de Azerbaiyán. Miller regresa a la selección dos años después.

Su última participación fue en el duelo amistoso contra Estados Unidos en el mes de octubre del 2024. Su llamado responde a la baja sensible Fidel Escobar, quien se mantiene fuera de combate por lesión.

En esa misma zona, Christiansen llamó a Martín Krug del Levante. Entre tanto, también hará el viaje a Sudáfrica César Yanis, quien se había perdido las últimas fechas FIFA por decisión técnica.

Los 23 convocados por Panamá para medirse a Sudáfrica

Porteros: Orlando Mosquera (Al-Fahya/Arabia Saudita), Luis Mejía (Nacional/Uruguay) y César Samudio (Marathon/Honduras)

Defensas: César Blackman (Slovan Bratislava/Eslovaquia), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira/Venezuela), Amir Murillo (Besiktas/Turquía), Andrés Andrade (LASK/Austria), Martín Krug (Levante/España), José Córdoba (Norwich City/Inglaterra), Eric Davis (Plaza Amador), Jiovany Ramos (Academia Puerto Cabello/Venezuela)y Roderick Miller (Turan Tovuz/Azerbaiyán).

Mediocampistas: Aníbal Godoy (San Diego/Estados Unidos), Adalberto Carrasquilla (Pumas/México), Carlos Harvey (Minnesota United/Estados Unidos), Cristian Martínez (Kiryat Shmona/Israel), José Luis Rodríguez (Juárez/Mexico), César Yanis (Cobresal/Chile) y Yoel Bárcenas (Mazatlán/México).

Delanteros: Ismael Díaz (León/México), Cecilio Waterman (Universidad de Concepcion/Chile), José Fajardo (Universidad Católica/Ecuador) y Kadir Barría (Botafogo/Brasil).