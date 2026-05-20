Contralor le quita funciones al secretario general

El secretario general de la Contraloría, Ventura Vega, ya no tendrá entre sus funciones el refrendo de documentos de “afectación fiscal” emitidos por las entidades, sin límite de cuantía.

La medida está contemplada en la Resolución No. 1149 del 14 de abril pasado, publicada este miércoles en la Gaceta Oficial, mediante la cual se deja sin efecto la Resolución No. 1331 del 8 de abril de 2025.

En esta última norma, el contralor general de la República, Anel Flores, delegaba en Vega, las funciones de refrendar los documentos de afectación fiscal emitidos por las entidades, sin límite de cuantía.

En ese momento, Flores justificó la decisión de delegar esas funciones en Vega con el objetivo de mantener y brindar las “funciones constitucionales y legales eficazmente”, al atender de manera oportuna el refrendo de los documentos.

Ambas resoluciones llevan la firma de Flores y Vega.