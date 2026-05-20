Entre goles e identidad: El poder del fútbol

En el marco del Festival Centroamérica Cuenta 2026 y tomando en cuenta que este año se dará la Copa Mundial de la FIFA 2026, se llevó a cabo el diálogo ‘Más allá del marcador: Liderazgo, relato e identidad en el fútbol’, en donde expertos de la manera dieron una tertulia sobre la incidencia del fútbol en la sociedad y cómo actúa como herramienta de cambio en el mundo.

Los periodistas Fernando Palomo y David Samudio fueron los que lideraron este conversatorio en el que coincidieron en varias ideas, entre ellas la pasión que siente un aficionado cuando ve a su equipo jugando.

“En el fútbol hay una pasión más allá del emblema, sientes como tú perteneces al equipo. Muchos piensan que los países están peleando entre ellos...la gente piensa y lo siente tan suyo. En clubes no pasa eso y ha pasado un tiempo para que tengamos ese arraigo. Ahora vemos ese apego a la selección, van a los estadios y quieres estar ahí. Eso lo hace el fútbol y esto conecta con todos”, dijo Samudio.

Mientras que Palomo opinó que “muchas veces se confunde el sentido de país. Mucha gente apoya al equipo van hasta otro país para apoyar al equipo, pero cuando estábamos en la calle dejamos basura tirada, no pagamos impuesto y nos contradecimos, entonces cuando vamos al estadio todos hacemos patria”.

El panameño aprovechó la ocasión para destacar la figura deportiva de los hermanos Dely Valdés, como también lo que hizo en su momento Rommel Fernández en España.

“El tema de Julio Dely Valdés es único, porque desde su etapa no hemos tenido algo similar en Europa. Por eso es uno de los mejores jugadores de la historia de Panamá. En su época no teníamos ese nivel importante en la selección como lo tenemos hoy en día”.

Por otra parte, el salvadoreño destacó que el fútbol ha cambiado gracias a la tecnología, tomando en cuenta que ahora tan solo basta para ver los partidos desde una televisión o las repeticiones en videos.

“Ya no tenemos vacíos o no usamos la imaginación para ver un juego. Hay medios para ver la asistencia, por ejemplo del Coco Carrasquilla o la atajada de Keylor Navas. Ahora todo es diferente. En ese momento, esos jugadores se construían en nuestra imaginación y los idolatrábamos mucho por ello”.

Durante un evento importante deportivo, salen a la luz los temas sociales, en la que muchas veces prepondera lo social y no lo deportivo. Algo en el que conocieron ambos periodistas.

“Uno aprovecha este magno evento para hablar de otros temas. El fútbol siempre será fútbol, pero igual es bueno dar ese mensaje. Uno aprovecha el vehículo del Mundial para hablar sobre eso. El tema social es muy importante y se aprovecha mucho en este tipo de eventos”.

Mientras que Palomo recordó lo sucedido en Catar 2022 cuando meses antes se habló mucho sobre los problemas sociales, pero que hoy en día no se hace mucho eco de ello.

“El fútbol pone el escenario para que salgan a la luz estos temas y la sociedad tiene mucho que ver ahí”, agregó.