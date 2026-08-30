Banistmo renueva su identidad y se integra oficialmente al Grupo Financiero BSC

Banistmo presentó una renovación en su identidad de marca, la misma que mantiene su nombre, pero bajo un nuevo concepto con el que busca crecer, transformarse y acompañar el desarrollo de Panamá y nuestra región. Esta nueva identidad expresa una marca en movimiento, sólida en sus valores, cercana y orientada a superar las expectativas en cada punto de contacto con los clientes, proveedores, aliados y colaboradores.

Banistmo, institución que por más de 50 años ha evolucionado junto a sus clientes, sigue conectando oportunidades e impulsa el desarrollo y el crecimiento en Panamá.

Esta nueva presentación de la marca integra los colores rojos y azules como expresión del orgullo nacional y del vínculo profundo con el Panamá. Estos recursos visuales reflejan la evolución de un banco que mantiene sus raíces conectadas profundamente con el país, representan también la articulación de los sectores productivos y el avance constante hacia el progreso.

Sobre esto, Aimeé Sentmat de Grimaldo, presidente de Banistmo, resaltó que “la develación de esta nueva identidad de marca no representa el inicio de un nuevo Banco, es el gran momento para un banco que ustedes conocen, con más de 50 años de experiencia en Panamá y el segundo más importante del sector bancario panameño, con más de 600 mil clientes que confían en sus servicios, su estructura y solidez. Hoy marcamos el inicio de un Banistmo como parte del Grupo Financiero BSC, sumando nuevas capacidades y posibilidades de servir a nivel regional, haciendo posible la apertura de nuevos mercados y conectar con nuevas oportunidades en Centroamérica”, destacó.

Sumado a ello, dio detalles de esta nueva identidad que adoptó la identidad bancaria. “Celebramos la nueva identidad visual, una que tiene varios componentes importantes. El orgullo de una marca que ha estado en Panamá por más de 50 años y que reconoce su historia. Nos identificamos con ese orgullo de los panameños y esa responsabilidad que tenemos con ellos”.

“En ese sentido, nuestros nuevos logotipos utilizan esos colores, que nos recuerdan las raíces de Panamá, sus colores y representa la conexión, el movimiento y el compromiso financiero que tenemos con nuestros clientes”, apuntó Sentmat de Grimaldo”.

Por otra parte, habló sobre las novedades que incorpora esta nueva identidad. “Es una marca que reconoce su valor, conoce su historia, ofrece valor a lo que los clientes nos han dado, que es su confianza”.

Banistmo continúa apostando por el mercado panameño, con la visión de ser el mejor banco de Panamá, con una cultura centrada en el cliente, el desarrollo del talento y la generación de valor. A través de la nueva marca buscan proyectar confianza, progreso e innovación, reflejando el rol de Banistmo como un banco que evoluciona junto a sus clientes.