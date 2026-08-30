González Urrutia cuestiona si el petróleo venezolano mejorará la vida de todos tras anuncio de Trump

El dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia cuestionó este domingo 30 de agosto el destino que tendrán los recursos provenientes de la industria petrolera de Venezuela y planteó si una eventual recuperación del sector permitirá mejorar realmente las condiciones de vida de la población.

La reflexión fue publicada en su cuenta de X dos días después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país habría alcanzado un acuerdo con Venezuela que, según afirmó, otorgaría a Estados Unidos el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano.

González Urrutia advirtió que el debate sobre el petróleo venezolano no puede limitarse a las cifras de producción, las reservas o los miles de millones de dólares que pueda generar la industria.

“¿Esta vez el petróleo va a mejorar la vida de todos los venezolanos? ¿O solo la de algunos?”, cuestionó.

González Urrutia permanece asilado en España y es reconocido por Panamá y otros países como el ganador de las elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024, cuyos resultados siguen siendo objeto de una disputa política entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro, quien en la actualidad esta detenido en un centro de detención en Brooklyn, Nueva York, desde enero de este año.

Trump anuncia acuerdo petrolero con Venezuela

Trump presentó el supuesto acuerdo como una operación histórica y aseguró que se habría concretado bajo su dirección, con la participación del secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

De acuerdo con el mandatario estadounidense, el acuerdo se habría alcanzado mediante una alianza con el sector privado y con participación de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Trump afirmó que la operación no tendría costo para los contribuyentes estadounidenses y que permitiría a Estados Unidos incrementar considerablemente sus reservas y suministro de petróleo.

También sostuvo que el acuerdo “duplica con creces” las reservas petroleras estadounidenses y que, a largo plazo, podría contribuir a reducir los precios de la gasolina para los consumidores de ese país.

El presidente estadounidense vinculó además la operación con la recuperación económica de Venezuela y aseguró que el desarrollo de su industria petrolera permitiría al país avanzar hacia una etapa de mayor prosperidad.

En su publicación, González Urrutia recordó que Venezuela ha manejado anteriormente enormes ingresos provenientes del petróleo, pero sostuvo que esos recursos no necesariamente se han traducido en mejores condiciones de vida para los ciudadanos.

“Venezuela ha tenido mucho dinero antes. Lo suficiente como para saber que una cosa es que los recursos entren al país y otra muy distinta que lleguen a la vida de la gente”, afirmó.

El dirigente puso como ejemplo a las familias que perdieron sus viviendas y todavía esperan reconstruirlas, así como a pacientes que llegan a hospitales sin encontrar los recursos necesarios para recibir atención.

También mencionó las dificultades relacionadas con el acceso al agua, la electricidad, la educación y los salarios.

González Urrutia también relacionó la crisis venezolana con la corrupción y señaló que esta puede reflejarse tanto en obras que nunca se construyeron como en infraestructura que se deterioró por falta de mantenimiento.

A su juicio, las consecuencias terminan afectando directamente a la población mediante hospitales sin capacidad suficiente, escuelas deterioradas, pérdida de oportunidades para los jóvenes y dificultades económicas para quienes trabajan.

El dirigente sostuvo que la crisis humanitaria continúa y que la recuperación de los recursos petroleros debe estar acompañada de mecanismos que garanticen que la riqueza llegue a la población.

González Urrutia reconoció que recuperar la industria petrolera es necesario, pero insistió en que ese objetivo no puede convertirse en el único indicador del progreso venezolano.

“Porque recuperar la industria petrolera es necesario. Pero recuperar Venezuela es recuperar la vida de su gente”, señaló.

El dirigente planteó que una verdadera recuperación debería reflejarse en situaciones concretas: familias capaces de reconstruir sus hogares, hospitales con capacidad para atender a los pacientes, escuelas en buenas condiciones, maestros que puedan vivir de su profesión y servicios públicos que funcionen.

También consideró fundamental que el trabajo vuelva a permitir a los venezolanos hacer planes y construir un futuro.

“La recuperación de Venezuela no puede medirse solamente por los barriles que vuelva a producir, sino por las vidas que esa riqueza permita reconstruir”, concluyó.