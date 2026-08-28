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Trump anuncia un acuerdo petrolero con Venezuela y afirma que dará un control mayoritario de sus reservas

Trump también aseguró que la operación contribuirá al crecimiento económico de Venezuela.
Trump también aseguró que la operación contribuirá al crecimiento económico de Venezuela. AFP
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 28/08/2026 18:38
El presidente estadounidense aseguró en Truth Social que Estados Unidos alcanzó un acuerdo con Venezuela sobre lo que calificó como el ‘mayor acuerdo petrolero de la historia mundial’.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país habría alcanzado un acuerdo con Venezuela que, según afirmó, otorgaría a Estados Unidos el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano.

Trump hizo el anuncio a través de su cuenta en Truth Social, donde calificó la operación como un acuerdo histórico y aseguró que se concretó bajo su dirección, con la participación del secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

De acuerdo con el mandatario estadounidense, el acuerdo se habría alcanzado mediante una alianza con el sector privado y con la participación de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

En su publicación, Trump afirmó que la operación no tendrá costo para los contribuyentes estadounidenses y que permitirá a Estados Unidos incrementar considerablemente sus reservas y su suministro de petróleo.

El presidente estadounidense sostuvo que el acuerdo “duplica con creces” las reservas petroleras de Estados Unidos y que, a largo plazo, contribuirá a reducir de manera significativa los precios de la gasolina para los consumidores estadounidenses.

Trump también aseguró que la operación contribuirá al crecimiento económico de Venezuela y permitirá que el país avance hacia una etapa de mayor prosperidad.

El mandatario estadounidense presentó el acuerdo petrolero como un elemento que permitirá fortalecer las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela.

Esta transacción fortalecerá enormemente la ya creciente relación entre Venezuela y Estados Unidos”, afirmó Trump en su publicación.

El anuncio vincula directamente los intereses energéticos estadounidenses con la recuperación y el desarrollo de la industria petrolera venezolana, de acuerdo con el planteamiento expuesto por el presidente.

Trump cerró su mensaje destacando la importancia que atribuye a la operación y utilizando nuevamente su lema político: “¡Hagamos grande a Estados Unidos de nuevo!”

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