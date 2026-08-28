Trump anuncia un acuerdo petrolero con Venezuela y afirma que dará un control mayoritario de sus reservas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país habría alcanzado un acuerdo con Venezuela que, según afirmó, otorgaría a Estados Unidos el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano.

Trump hizo el anuncio a través de su cuenta en Truth Social, donde calificó la operación como un acuerdo histórico y aseguró que se concretó bajo su dirección, con la participación del secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

De acuerdo con el mandatario estadounidense, el acuerdo se habría alcanzado mediante una alianza con el sector privado y con la participación de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

En su publicación, Trump afirmó que la operación no tendrá costo para los contribuyentes estadounidenses y que permitirá a Estados Unidos incrementar considerablemente sus reservas y su suministro de petróleo.

El presidente estadounidense sostuvo que el acuerdo “duplica con creces” las reservas petroleras de Estados Unidos y que, a largo plazo, contribuirá a reducir de manera significativa los precios de la gasolina para los consumidores estadounidenses.

Trump también aseguró que la operación contribuirá al crecimiento económico de Venezuela y permitirá que el país avance hacia una etapa de mayor prosperidad.

El mandatario estadounidense presentó el acuerdo petrolero como un elemento que permitirá fortalecer las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela.

“Esta transacción fortalecerá enormemente la ya creciente relación entre Venezuela y Estados Unidos”, afirmó Trump en su publicación.

El anuncio vincula directamente los intereses energéticos estadounidenses con la recuperación y el desarrollo de la industria petrolera venezolana, de acuerdo con el planteamiento expuesto por el presidente.

Trump cerró su mensaje destacando la importancia que atribuye a la operación y utilizando nuevamente su lema político: “¡Hagamos grande a Estados Unidos de nuevo!”