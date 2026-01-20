  1. Inicio
Comando Sur intercepta petrolero Sagitta ligado al comercio de petróleo venezolano

El Comando Sur señaló que esta acción demuestra la determinación de garantizar que el petróleo, que salga de Venezuela, sea únicamente aquel coordinado de forma adecuada con Estados Unidos.
Manuel Vega Loo
  • 20/01/2026 17:28
La detención se produjo luego de que el petrolero operara en desafío a la cuarentena establecida por la administración Trump para buques sancionados en el Mar Caribe.

El Comando Sur de Estados Unidos informó este martes 20 de enero sobre la detención, sin incidentes, e incautación del buque motor Sagitta en el Mar Caribe como parte de la operación Lanza del sur.

De acuerdo con una publicación en X del Comando Sur, esa detención tiene el objetivo de combatir la actividad ilícita en el hemisferio occidental.

Las fuerzas militares estadounidenses, en apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, ejecutaron la operación en coordinación con la Guardia Costera, el Departamento de Justicia y otras agencias federales.

La detención se produjo luego de que el petrolero operara en desafío a la cuarentena establecida por la administración del presidente Donald Trump para buques sancionados en el Caribe.

El Comando Sur de Estados Unidos señaló que esa acción demuestra la determinación del Gobierno estadounidense de garantizar que el petróleo que salga de Venezuela sea únicamente aquel coordinado de forma adecuada y legal.

Asimismo, recalcaron que la operación responde a la prioridad de proteger la seguridad del pueblo estadounidense y de reforzar la seguridad y estabilidad en la región.

Las operaciones en el Mar Caribe cuentan con el respaldo de un equipo de fuerza conjunta de élite, desplegado como parte del esfuerzo integral para enfrentar actividades ilícitas en el hemisferio occidental.

