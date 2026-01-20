Comando Sur intercepta petrolero Sagitta ligado al comercio de petróleo venezolano

El Comando Sur de Estados Unidos informó este martes 20 de enero sobre la detención, sin incidentes, e incautación del <b>buque motor Sagitta</b> en el Mar Caribe como parte de la <b>operación Lanza del sur</b>.De acuerdo con una publicación en X del Comando Sur, esa detención tiene el objetivo de combatir la actividad ilícita en el hemisferio occidental.Las fuerzas militares estadounidenses, en apoyo del <b>Departamento de Seguridad Nacional</b>, ejecutaron la operación en coordinación con la <b>Guardia Costera</b>, el <b>Departamento de Justicia</b> y otras agencias federales.