Comando Sur intercepta petrolero Sagitta ligado al comercio de petróleo venezolano

El Comando Sur de Estados Unidos informó este martes 20 de enero sobre la detención, sin incidentes, e incautación del buque motor Sagitta en el Mar Caribe como parte de la operación Lanza del sur.

De acuerdo con una publicación en X del Comando Sur, esa detención tiene el objetivo de combatir la actividad ilícita en el hemisferio occidental.

Las fuerzas militares estadounidenses, en apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, ejecutaron la operación en coordinación con la Guardia Costera, el Departamento de Justicia y otras agencias federales.