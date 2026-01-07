Estados Unidos incauta dos petroleros sancionados en el Caribe y el Atlántico norte

Los soldados estadounidenses tanto en el Caribe como en el Atlántico norte se incautaron este miércoles 7 de enero de dos petroleros, informó el Comando Sur y el Comando Europeo de Estados Unidos.

Primero se conoció que las tropas del Comando Europeo incautaron el petrolero, de bandera rusa, en el Atlántico norte a la altura de las costas de Islandia.

“El bloqueo de petróleo venezolano sancionado e ilícito sigue en pleno vigor -en cualquier parte del mundo”, declaró por su parte el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en la red X.

Estados Unidos anunció también la incautación de un petrolero sancionado en aguas del Caribe.

La captura del petrolero en el Caribe fue anunciada por el Comando Sur.

Hegseth explicó que Estados Unidos continúa aplicando el bloqueo contra todos los buques de la flota oscura que transportan ilegalmente petróleo venezolano para financiar actividades ilícitas, robando al pueblo venezolano.

“Solo se permitirá el comercio energético legítimo y legal, según lo determine Estados Unidos”, indicó.

Un funcionario estadounidense aseguró a The New York Times que el buque en el Caribe navegaba falsamente bajo una bandera de Camerún.

Sin embargo, el Comando Sur se limitó a ubicarlo dentro de la flota oscura, que es la red opaca de barcos que mueven petróleo de países sancionados, como Venezuela o Irán.