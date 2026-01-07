Estados Unidos intercepta petrolero con bandera falsa en el Caribe

La Guardia Costera de Estados Unidos interceptó un nuevo petrolero en el Caribe que navegaba falsamente bajo bandera de Camerún, aunque estaría vinculado a intereses rusos, según informó un funcionario estadounidense citado este miércoles 7 de enero por The New York Times.

De acuerdo con la información, la embarcación fue detenida en el marco de las acciones de vigilancia que mantiene Estados Unidos para hacer cumplir las sanciones internacionales relacionadas con el comercio de petróleo, especialmente el de origen venezolano.

Sobre este caso, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió que el bloqueo al petróleo venezolano sancionado continúa vigente en cualquier parte del mundo, y reiteró que Washington mantendrá una postura firme frente a cualquier intento de evadir las restricciones.

Hegseth recordó que recientemente fue incautado el buque M/V Bella 1 en el Atlántico Norte, tras comprobarse que violó sanciones estadounidenses.

Esta operación fue ejecutada de manera conjunta por el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Guerra.

Las autoridades estadounidenses señalaron que continuarán intensificando los controles marítimos para detectar y sancionar operaciones irregulares vinculadas al comercio ilegal de petróleo, como parte de su estrategia de cumplimiento de sanciones internacionales.