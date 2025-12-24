Guardia Costera de Estados Unidos carece de recursos para incautar petrolero vinculado a Venezuela

La Guardia Costera de Estados Unidos, carece actualmente de los recursos para incautar un petrolero vinculado a Venezuela, pese a que se mantiene en persecución activa desde el fin de semana.

Así detalló la agencia de noticias Reuters, que mencionó que un funcionario estadounidense y una fuente familiarizada con el caso le informaron.

Según Reuters, la embarcación identificada por grupos marítimos como Bella 1, se ha negado a permitir el abordaje, lo que complica la operación y obliga a recurrir a unidades altamente especializadas de la Guardia Costera conocidas, como Security Response Teams.

El caso, que ha durado varios días, evidencia la brecha entre la política de presión impulsada por la administración del presidente Donald Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro y las capacidades operativas reales de la Guardia Costera.

La agencia, añadió que a principios de diciembre, Trump ordenó un “bloqueo” a los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, como parte de un endurecimiento de las medidas contra el país sudamericano. En las últimas semanas, la Guardia Costera ha logrado incautar dos buques vinculados a estas sanciones, operaciones que incluyeron despliegues aéreos y abordajes armados, según material difundido por el Departamento de Seguridad Nacional.

Sin embargo, un funcionario citado por Reuters señaló que los equipos especializados disponibles se encontraban demasiado lejos del Bella 1 para ejecutar una acción inmediata.

Aunque Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en el Caribe con el despliegue de un portaaviones, aviones de combate y aeronaves adicionales en Puerto Rico, según Reuters, la Guardia Costera opera con una capacidad mucho más reducida.

La institución ha advertido durante años sobre una crisis de preparación, agravada por la multiplicación de misiones que van desde el rescate marítimo hasta la lucha contra el narcotráfico.

Reuters también informó que el supertanquero Kelly, cargado con crudo venezolano sancionado, dio media vuelta y regresó a aguas controladas por el régimen de Nicolás Maduro ante el refuerzo de las intercepciones marítimas ordenadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El buque, que navega bajo bandera panameña, había zarpado recientemente de Venezuela, pero cambió de rumbo por el aumento de la presión naval estadounidense y actualmente permanece completamente cargado frente al puerto de Amuay, una de las principales instalaciones de la estatal PDVSA.

Fuentes consultadas por Reuters indicaron además que el buque había salido escoltado por la Armada venezolana y que otras embarcaciones permanecen a la espera de instrucciones en la zona.

Tanto Guyana como Panamá han denunciado el uso de banderas falsas y violaciones a normas marítimas internacionales por parte de algunas de estas embarcaciones involucradas en el comercio de crudo venezolano sancionado.