Más de 5 mil personas celebraron los 507 años de Panamá La Vieja

Más de 5 mil personas acudieron al festival artístico “Panamá Viejo Vive”, actividad realizada para conmemorar los 507 años de fundación de Panamá La Vieja, informó el representante de Parque Lefevre, Rodolfo Rodríguez.

El festival que se realizó en el populosa barrio de Panamá Viejo este 29 y 30 de agosto, reunió a familias de distintos sectores en una jornada marcada por la música, el entretenimiento y la cultura, con reconocidos artistas en tarima y presentaciones para todos los públicos.

Uno de los principales atractivos fue la oferta gastronómica, con comidas caribeñas y platos tradicionales, además de la participación de emprendedores de la comunidad, quienes tuvieron la oportunidad de promocionar y vender sus productos.

Rodríguez destacó que la actividad también representó una inyección económica para la comunidad, al generar movimiento comercial mediante la venta de comida, productos y otros servicios durante el festival.

La celebración contó además con un dispositivo de seguridad y organización, permitiendo que las familias disfrutaran del evento en un ambiente tranquilo.

Esta fue la tercera ocasión en que se realiza el festival “Panamá Viejo Vive”, iniciativa que busca mantener viva la memoria de una fecha histórica y, al mismo tiempo, recuperar el espíritu de las tradicionales fiestas patronales del 15 de agosto en Panamá, una fecha de gran significado para la historia y la identidad de la ciudad.

“Panamá Viejo Vive” se consolida así como un espacio para celebrar en familia, apoyar a los emprendedores y recordar nuestras tradiciones, combinando historia, música, gastronomía y cultura en una misma jornada”, destacó Rodríguez.