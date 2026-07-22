Desfile de bandas, carreras y festival artístico marcarán los 507 años de Panamá La Vieja

Las celebraciones por los 507 años de la fundación de Panamá La Vieja incluirán este año una variada agenda de actividades cívicas, deportivas, culturales y gastronómicas, con el objetivo de promover una mayor participación de las comunidades y fortalecer la identidad histórica del país.

El representante del corregimiento de Parque Lefevre, Rodolfo Rodríguez, informó que el programa, denominado “Panamá Viejo Vive”, es organizado por la Junta Comunal con el respaldo de la Autoridad de Turismo de Panamá, la Policía Nacional, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), MiBus, Sinaproc, la Autoridad de Aseo y el Patronato de Panamá Viejo.

Rodríguez explicó que las actividades se desarrollarán durante cuatro jornadas distintas para facilitar la asistencia del público y ofrecer opciones para todos los gustos.

La programación comenzará el 2 de agosto con la Carrera y Caminata Panamá Viejo Vive 5K y 1K, una actividad dirigida a promover la integración familiar y la participación de atletas de todas las edades.

El 15 de agosto se realizará el Desfile Cívico y Cultural, que recorrerá la vía Cincuentenario desde la estatua de Morelos hasta el Puente del Rey. En el evento participarán 47 delegaciones escolares, 10 bandas independientes, representaciones comunitarias y, por primera vez, una banda internacional procedente de Costa Rica.

Las festividades concluirán los días 29 y 30 de agosto con el Festival Artístico y Gastronómico, que se desarrollará sobre la vía Cincuentenario, en el acceso por la rotonda de Panamá Viejo.

El festival servirá como vitrina para emprendedores locales y ofrecerá una amplia muestra de la gastronomía tradicional panameña, además de presentaciones de artistas como Samy y Sandra Sandoval, Ulpiano Vergara, Doralis Mela, exponentes de música urbana y DJs de la comunidad.

El representante también anunció que el programa incluirá muestras folclóricas nacionales e internacionales, presentaciones de agrupaciones típicas, exhibiciones culturales de delegaciones diplomáticas acreditadas en el país, recorridos guiados y actividades especiales dentro del Conjunto Arqueológico de Panamá La Vieja.

Como novedad, este año se organizará el “Fonda Challenge”, un concurso entre las fondas de comida popular ubicadas en el corregimiento, con el propósito de resaltar la gastronomía local y fomentar la participación de los pequeños negocios.

Rodríguez destacó que, además del componente cultural y recreativo, las festividades representan una importante oportunidad para dinamizar la economía del corregimiento y de comunidades vecinas, ya que numerosos emprendedores aprovechan la ocasión para comercializar artesanías, recuerdos, alimentos y bebidas.

“Panamá La Vieja le pertenece a todos los panameños, y estas celebraciones buscan que la ciudadanía disfrute de su historia mientras se generan oportunidades para las familias”, concluyó.