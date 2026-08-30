Giulia Pastorino presenta narrativa infantil en la FIL Panamá 2026

La ilustradora gráfica italiana Giulia Pastorino presentó sus libros gráficos centrados en el desarrollo emocional e identitario de la infancia y expuso sus metodologías de dibujo artesanal en la Feria Internacional del Libro de Panamá 2026.

Durante la celebración de la cita literaria en la capital panameña, Pastorino trae sus obras Si fossi Ugo y Un cuento a medias con el fin de promover el valor didáctico de la literatura infantil elaborada mediante técnicas plásticas tradicionales, que son incentivadas por la Embajada de Italia en Panamá.

La creadora nacida en Génova, Italia, formada en la Academia de Bellas Artes junto al Instituto Superior de Industrias Artísticas de Urbino aborda la producción gráfica a través de procesos manuales utilizando pasteles al óleo y bocetos en papel para construir la estructura visual antes de integrar el texto.

Asimismo, la artista sostiene que el formato del libro ilustrado constituye una disciplina híbrida apta para diversas edades al permitir la transmisión de conceptos sobre afectividad e introspección a través de la conjunción entre la imagen y la narrativa.

Entre los títulos expuestos para la Feria de este año, está el libro que posee junto a Luciana De Luca Un cuento a medias, historia centrada en la fraternidad y el acompañamiento mutuo representada mediante elementos cotidianos.

Además del libro gráfico en conjunto con Sergio Oliviotti Si fossi Ugo (En español: Si fuera Hugo) texto que explora la variabilidad de los estados de ánimo infantiles a través de las transformaciones de su protagonista frente al espejo.