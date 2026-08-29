Las noticias que marcaron la agenda de Panamá este sábado 29 de agosto

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este sábado 29 de agosto por hechos políticos, judiciales, de seguridad, movimientos sísmicos y destacados logros deportivos.

-La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) decretó la sustracción de materia dentro del proceso administrativo seguido de oficio contra Sherina Latorraca Santamaría, luego de que presentara formal renuncia a su cargo como funcionaria pública.

-La Coalición Vamos dio un paso importante en su trayectoria política al realizar elecciones internas con miras a iniciar formalmente su proceso de conversión en partido político. La jornada contó con la participación de más de 700 personas.

-La Procuraduría General de la Nación informó sobre la imputación de cargos contra 16 personas por la presunta comisión del delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de pandillerismo agravado.

-Un sismo de magnitud 4.5 fue registrado la noche del viernes 28 de agosto cerca del archipiélago de Las Perlas, según un reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

-La atleta Natalia Pérez conquistó la medalla de oro en la Presidents Cup América 2026, celebrada en Lima, Perú. Pérez se impuso en la modalidad de Kyorugui, categoría Junior, en los 44 kilogramos, logrando subir a lo más alto del podio y destacar por Panamá en esta competencia internacional.