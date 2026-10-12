Panamá y el mundo: emergencia por terremoto, alertas al consumidor y agenda deportiva

La emergencia provocada por el terremoto en Panamá, las advertencias sobre la asistencia humanitaria, las irregularidades comerciales y la agenda de la selección nacional de fútbol marcaron la jornada informativa de este lunes 12 de octubre de 2026.

-El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reportó daños estructurales en al menos 656 centros educativos del país, algunos con colapsos, según el informe oficial número 8. El balance preliminar también incluye afectaciones en viviendas, infraestructura pública y servicios básicos. Hasta la fecha del reporte, se habían evaluado 1,744 familias y 598 personas permanecían alojadas en 14 albergues temporales. Las autoridades no reportaban personas desaparecidas.

-La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que alrededor de 38,000 personas en Panamá, entre ellas unos 8,300 niños, niñas y adolescentes, requieren asistencia tras el terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre. Las estimaciones preliminares de Unicef, divulgadas en un informe de Naciones Unidas, alertan sobre la situación de vulnerabilidad que enfrentan miles de familias afectadas.

-La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que la venta de productos vencidos fue la principal irregularidad detectada en los comercios entre enero y septiembre de 2026.

-Las consecuencias del sismo, Suribeth Cortez, de 22 años, permanece en cuidados intensivos del Hospital Santo Tomás, luego de resultar gravemente herida cuando quedó atrapada bajo los escombros de una vivienda en Macaracas, provincia de Los Santos. Debido a la gravedad de sus lesiones, la joven fue trasladada por vía aérea a la ciudad de Panamá para recibir atención médica especializada.

-La selección de Panamá ya conoce a su rival para los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027: Curazao. El partido de ida se jugará el 12 de noviembre, a las 6:00 p.m., en el estadio Ergilio Hato, en Willemstad. La vuelta está programada para el 15 de noviembre, a las 7:00 p.m., en el estadio Rommel Fernández, en la capital panameña.