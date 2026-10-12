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Suribeth Cortez, la joven de 22 años que lucha por su vida tras el terremoto en Panamá

La joven permanece intubada en cuidados intensivos.
La joven permanece intubada en cuidados intensivos. Tomada de redes sociales
Por
Leiny Pérez
  • 12/10/2026 13:56
Una vivienda en Macaracas se desplomó sobre la joven durante el terremoto del 9 de octubre, tras sufrir graves lesiones en la cabeza y ser sometida a cirugía, permanece intubada en el Hospital Santo Tomás

Suribeth Cortez de 22 años permanece hospitalizada en el Hospital Santo Tomás, en la ciudad de Panamá, luego de resultar gravemente herida durante el terremoto de 7,5 que sacudió el pasado viernes 9 de octubre.

La joven se encontraba en la vivienda de su madre, en el sector de Pájaro, en Macaracas, provincia de Los Santos, cuando parte de la estructura colapsó y una pared cayó sobre ella.

Debido a que tiene dificultades para caminar, no logró ponerse a salvo y quedó atrapada bajo los escombros.

Según relató su tía Ana, en entrevista para TVN Noticias, la madre de Suribeth y varios vecinos lograron rescatarla con los recursos que tenían a su alcance.

Posteriormente, fue trasladada al hospital de Macaracas y luego al Hospital de Las Tablas. Debido a la gravedad de su condición, fue llevada por vía aérea a la capital.

Permanece en cuidados intensivos

El sábado 10 de octubre, Suribeth fue sometida a una cirugía en la cabeza. Aunque sus familiares recibieron información de que la intervención había salido bien, continúan a la espera de conocer cómo evoluciona.

Ana explicó que la joven responde a los medicamentos, pero todavía no ha reaccionado y permanece intubada, con edema.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, confirmó en TVN Noticias que Suribeth sufrió un trauma craneoencefálico y un trauma abdominal cerrado. También indicó que el personal médico intervino para evaluar su condición, luego de que se registrara una disminución de la hemoglobina.

Según el ministro, la joven se encontraba estable y bajo atención en cuidados intensivos.

La familia también enfrenta otras lesiones

La emergencia afectó además a la madre de Ana, una adulta mayor con discapacidad a quien le amputaron una pierna y que utiliza silla de ruedas. Durante el terremoto, mientras intentaban ponerla a salvo, cayó de la silla y una viga le golpeó el brazo izquierdo, provocándole fracturas.

Tras una primera intervención en el Hospital de Las Tablas, la adulta mayor se preparaba para una nueva cirugía en la Ciudad de la Salud. Su familia indicó que, hasta ese momento, se encontraba estable.

Mientras tanto, los familiares de Suribeth mantienen la esperanza de que la joven evolucione favorablemente tras la cirugía y continúe recuperándose de las lesiones sufridas durante el sismo.

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