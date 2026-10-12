Suribeth Cortez, la joven de 22 años que lucha por su vida tras el terremoto en Panamá

Suribeth Cortez de 22 años permanece hospitalizada en el Hospital Santo Tomás, en la ciudad de Panamá, luego de resultar gravemente herida durante el terremoto de 7,5 que sacudió el pasado viernes 9 de octubre.

La joven se encontraba en la vivienda de su madre, en el sector de Pájaro, en Macaracas, provincia de Los Santos, cuando parte de la estructura colapsó y una pared cayó sobre ella.

Debido a que tiene dificultades para caminar, no logró ponerse a salvo y quedó atrapada bajo los escombros.

Según relató su tía Ana, en entrevista para TVN Noticias, la madre de Suribeth y varios vecinos lograron rescatarla con los recursos que tenían a su alcance.

Posteriormente, fue trasladada al hospital de Macaracas y luego al Hospital de Las Tablas. Debido a la gravedad de su condición, fue llevada por vía aérea a la capital.