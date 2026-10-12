Meduca confirma la pérdida de 35 escuelas a raíz del terremoto: 3,031 estudiantes afectados en cinco regiones

Alrededor de 35 escuelas del sector público se declararon en pérdida total tras sufrir daños de consideración con el paso del terremoto 7.5 que golpeó al país el viernes 9 de octubre, confirmó el ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, este lunes, en conferencia de prensa para brindar una actualizacióbn de los recorridos a las zonas afectadas. “Tenemos 35 escuelas que ya no existen y se perdieron, pero las tenemos bien identificadas en las regiones educativas que corresponden. Vamos hacer los esfuerzos para dar educación a toda la población estudiantil donde hay estas escuelas porque faltan 34 días para terminar el periodo escolar que termina el 11 de diciembre”, recalcó Osorio. Añadió que “que a todos les vamos a seguir dando educación. Los colegios donde no se puedan abrir anunciaremos las instrucciones para que le llegue la educación a todos los estudiantes, que conforman el sector oficial, que son cerca de 8200 y 56,640 docentes”. El ministro de Educación presentó el listado de las 35 escuelas dañadas, con una matrícula total de 3,031 estudiantes en cinco regiones educativas: Provincia de Herrera (20 escuelas, 422 estudiantes)

Santa Clara (Los Pozos).

Cruce Santa Clara (Los Pozos).

La Pitaloza (Los Pozos).

El Manglillo (Los Pozos).

Perfecto Ríos Franco (Ocú).

Bill Gloriela Enévarría, El Castillo,El Toro, La Guaca, La Calidonia, Las Lajas, Las Matas, Barrancada, Filo, Llano, Quebrada de Ciprián (todas en Las Minas).

Provincia de Los Santos (5 escuelas)

Aguabuena, Flores y El Espavé (Todas en Tonosí).

Alejandro González H. y Taboga (Las Tablas).

Provincia de Chiriquí (1 escuela)

Centro Educativo El Guabino (Tolé), con 16 estudiantes.

Provincia de Veraguas (7 escuelas, 773 estudiantes)

La Sabaneta y El Suay (Santiago).

Alto del Tebario (Mariato).

La Arena (Las Palmas).

Cañas Blancas, Quebrada Grand y Madre Vieja (Soná).

Provincia de Coclé (2 escuelas)

Federico Zúñiga y José de Gracia Fernández (Penonomé).

Osorio recordó que el sector particular cuenta con 894 colegios, 140,000 estudiantes y 11,000 docentes, y pidió a las autoridades de estos planteles reforzar las medidas de seguridad. “La seguridad en los colegios particulares y oficiales en este momento especial que vive el país es importantísima”, enfatizó. Vega detalló que este lunes se desplegaron 209 ingenieros, arquitectos y electromecánicos para inspeccionar las condiciones de los colegios oficiales a nivel nacional. El objetivo es determinar qué escuelas podrán reabrir a partir del miércoles. “Varios colegios ya están certificados para abrir y mañana lo anunciaremos”, adelantó. Además, Osorio informó que los gabinetes psicopedagógicos están brindando apoyo, con alrededor de 100 a 120 funcionarios dedicados a atender la salud mental de estudiantes y docentes en este contexto de emergencia. También se han movilizado nutricionistas para garantizar la alimentación en las zonas afectadas. El ministro hizo un llamado especial a los padres de familia para que colaboren en la seguridad de los estudiantes al asistir a los colegios, tanto particulares como oficiales. “Que todos tengamos seguridad al ir a los colegios”, subrayó, insistiendo en la necesidad de un esfuerzo conjunto entre autoridades, docentes, administrativos y familias.

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