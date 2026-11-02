Jubilados y pensionados: conozca los descuentos que comenzarán a regir en mayo de 2027

La nueva normativa incorpora beneficios en áreas como salud, transporte, alimentación, vivienda, servicios básicos, recreación y asistencia para adultos mayores. Sin embargo, los cambios no comenzarán a aplicarse de inmediato, ya que la ley establece que entrará en vigencia seis meses después de su promulgación, es decir, el 2 de mayo de 2027 .

Los jubilados, pensionados y personas de la tercera edad en Panamá contarán con una ampliación de los descuentos en productos y servicios, luego de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionara este lunes 2 de noviembre la Ley 562 de 2026, que reforma la Ley 6 de 1987.

¿Cuáles son los nuevos descuentos y beneficios para jubilados y pensionados?

La Ley 562 de 2026 incorpora descuentos en diferentes productos y servicios. Entre los beneficios contemplados figuran:

-Salud: 25% de descuento en consultas médicas, 15% en servicios odontológicos, optometría y oftalmología, 20% en medicamentos y exámenes de laboratorio, y 30% en servicios radiológicos.

-Tratamientos oncológicos: 30% en tratamientos, medicamentos, insumos y equipos vinculados con la atención del cáncer.

-Equipos de asistencia: 20% en prótesis, sillas de ruedas, muletas, andaderas y otros equipos de apoyo, así como en su alquiler, reparación y mantenimiento.

-Transporte: 30% en pasajes de autobuses interurbanos, trenes, lanchas y barcos, y 25% en pasajes aéreos.

Hoteles: 50% de descuento de lunes a jueves y 30% de viernes a domingo en hoteles, moteles y pensiones.

Restaurantes: 25% en el consumo individual en restaurantes y franquicias, con excepción de las fondas.

Electricidad y agua: 25% de descuento en electricidad para consumos de hasta 600 kWh y 25% en agua para facturaciones de hasta B/.30.

Telefonía e internet: 20% en telefonía residencial, móvil, internet y televisión por cable, de acuerdo con los límites establecidos.

Vivienda: congelación del impuesto de inmuebles y exoneración de la tasa de valorización para quienes tengan una única propiedad a su nombre.

Adecuaciones en el hogar: 15% en elementos para realizar adaptaciones básicas de accesibilidad en la vivienda principal.

Servicios funerarios: 25% en ataúdes, urnas y servicios funerarios.

Pañales para adultos: 20% de descuento, además de la exoneración del ITBMS.

Pasaportes: 50% de descuento en el costo del pasaporte y la tasa de aeropuerto.

Servicios bancarios: 50% en gastos o comisiones de cierre de préstamos, 15% en la tasa máxima legal de préstamos y 1% en la tasa de interés hipotecaria, según las condiciones de la ley.