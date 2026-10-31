Nuevos descuentos para jubilados: ¿Qué establece el proyecto de ley No. 746 y cuándo comenzará a regir?

El proyecto de ley No. 746, que modifica la Ley No. 6 de 1987 sobre beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, amplía los descuentos en medicamentos, servicios médicos, alimentación, telefonía, internet y equipos de asistencia, entre otros bienes y servicios.

La propuesta, aprobada por diputados de distintas bancadas legislativas este 30 de octubre, fue resultado de una mesa de trabajo en la que participaron diferentes sectores.

Además, proyecto busca actualizar los beneficios que reciben los jubilados, pensionados y adultos mayores, con medidas dirigidas a reducir sus gastos en salud, movilidad, asistencia y condiciones de vida.

La nueva normativa comenzará a regir seis meses después de su promulgación, por lo que su aplicación no será inmediata tras la aprobación legislativa.

Entre los cambios figura un descuento del 25% en el consumo individual en restaurantes, franquicias nacionales e internacionales, con excepción de las fondas.

En materia de medicamentos, la iniciativa establece un descuento del 20%, previa presentación de la receta médica a nombre del beneficiario. Este requisito no será necesario para los medicamentos de venta libre.

El proyecto también contempla nuevos porcentajes de descuentos en consultas y servicios médicos:

25% en honorarios por consultas de medicina general y especialidades médicas y quirúrgicas.

15% en servicios de optometría y oftalmología.

20% en exámenes de laboratorio.

30% en servicios radiológicos.

Uno de los apartados incorpora un descuento del 30% en procedimientos, intervenciones y terapias para el tratamiento del cáncer, así como en medicamentos oncológicos, agentes de soporte farmacéutico, insumos y equipos de asistencia vinculados con la atención de pacientes con esta enfermedad.

También se establece un descuento del 20% en bienes, equipos de asistencia y ayudas técnicas, entre ellos prótesis, sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas, sanitarios portátiles, sillas de baño, camas hospitalarias y colchones especializados para pacientes encamados.

La propuesta incorpora beneficios para distintos servicios residenciales y de comunicación.

En telefonía fija, establece un descuento del 30% sobre el cargo fijo, siempre que el contrato esté a nombre del beneficiario, sea residencial y corresponda a un solo número telefónico.

Para internet y televisión por cable, el proyecto contempla un descuento del 20%, siempre que el contrato no supere los $50, esté a nombre del beneficiario y corresponda a su vivienda principal. El excedente se cobrará a la tarifa normal.