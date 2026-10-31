Clima en Panamá este 31 de octubre: estas son las provincias con pronóstico de lluvias fuertes

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronosticó lluvias y tormentas eléctricas en diferentes regiones del país para este sábado 31 de octubre, con condiciones que podrían variar durante la mañana, tarde y noche.
De acuerdo con el pronóstico, la vertiente del Caribe tendrá lluvias desde la madrugada, mientras que en el Pacífico se esperan aguaceros y tormentas dispersas, principalmente durante las horas de la tarde.
Durante la mañana
En el Caribe se esperan lluvias y chubascos de ligeros a moderados, con algunos episodios fuertes e intermitentes, especialmente en Guna Yala, Colón y el norte de Veraguas.
En el Pacífico se pronostican lluvias intermitentes y algunos aguaceros, principalmente en sectores del norte de la región metropolitana, Panamá Oeste y Coclé. También podrían registrarse lluvias ligeras a moderadas en las tierras altas de Chiriquí y el sur de la península de Azuero.
Condiciones para la tarde
El panorama podría intensificarse en ambas vertientes. En el Caribe se prevén lluvias y tormentas eléctricas de moderadas a muy fuertes, con posibilidad de ráfagas de viento y crecidas repentinas en Guna Yala y Colón. En Ngäbe Buglé y Bocas del Toro se esperan precipitaciones intermitentes de menor intensidad.
En el Pacífico se pronostican aguaceros y tormentas dispersas, de moderadas a muy fuertes, especialmente en Panamá Este, centro y norte de la provincia de Panamá, el golfo de Panamá y la península de Azuero.
El IMHPA advirtió que las ráfagas de viento podrían provocar la caída de árboles u objetos, además de crecidas repentinas y anegaciones en sectores de Colón, norte de Veraguas, Bocas del Toro, la provincia de Panamá y la península de Azuero.
Pronóstico para la noche
En el Caribe se esperan lluvias de variada intensidad acompañadas de actividad eléctrica en las costas y zonas marítimas desde Colón hasta Bocas del Toro, con mayor incidencia en Colón, el norte de Veraguas y Ngäbe Buglé.
Mientras tanto, en el Pacífico se mantendrán los cielos nublados, con posibilidad de lluvias dispersas de débiles a moderadas y chubascos en Panamá centro y norte, Panamá Oeste, Coclé, Herrera, Los Santos y el centro-sur de Veraguas.
Las temperaturas mínimas oscilarán entre 22.5 °C y 25.5 °C, mientras que en las montañas y la Cordillera Central estarán entre 10 °C y 19 °C. Las máximas se ubicarán entre 27 °C y 32 °C, y en la Cordillera Central entre 21 °C y 24 °C.
Los vientos serán del noroeste y norte en el centro y occidente del país, con velocidades de 5 a 15 km/h. En la región oriental serán variables y del sur, desde condiciones calmas hasta 15 km/h, con posibilidad de ráfagas fuertes durante las tormentas.
En cuanto a las condiciones marítimas, el litoral Caribe tendrá olas de entre 0.8 y 1.7 metros, mientras que en el Pacífico se esperan alturas de 0.4 a 1.3 metros.
Por último, se prevén índices de radiación ultravioleta UV-B altos a muy altos en Veraguas y la comarca Ngäbe Buglé. En el resto del país serán moderados.
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