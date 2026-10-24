Clima en Panamá hoy, sábado 24 de octubre: pronostican lluvias y tormentas eléctricas

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronosticó lluvias dispersas y tormentas eléctricas en distintas regiones del país durante este sábado 24 de octubre, con condiciones variables a lo largo de la mañana, tarde y noche, tanto en la vertiente del Caribe como en la del Pacífico.

Durante la mañana, se esperan lluvias de variada intensidad acompañadas de tormentas eléctricas en Bocas del Toro, principalmente en las costas, la comarca Ngäbe-Buglé, el norte de Veraguas y Costa Abajo de Colón. En la vertiente del Pacífico, se prevén aguaceros y nublados con lluvias aisladas en Darién, Panamá Este, la Región Metropolitana, Panamá Oeste y Coclé.

Para la tarde, el pronóstico indica lluvias dispersas de moderadas a fuertes, con tormentas eléctricas, en la comarca Guna Yala, sectores de Costa Arriba de Colón y áreas montañosas de Bocas del Toro. En el Pacífico, las precipitaciones podrían ser más intensas en Darién, Panamá Este, sectores montañosos de Chiriquí, el sur de Veraguas y regiones de la península de Azuero.

En horas de la noche, se esperan lluvias de moderadas a fuertes con tormentas eléctricas en Costa Abajo de Colón y el norte de Veraguas. En la vertiente del Pacífico, estas condiciones podrían mantenerse en Chiriquí, el golfo de Chiriquí, el centro y sur de Veraguas y el golfo de Panamá, mientras que en el resto de las regiones se prevén lluvias aisladas.