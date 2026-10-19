Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 19 de octubre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronosticó para este lunes aguaceros aislados, algunos fuertes, acompañados de tormentas eléctricas en distintas regiones del país, principalmente en sectores marítimos, el oriente y centro de la vertiente del Caribe, así como en áreas de la vertiente del Pacífico durante la tarde y noche.

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección de Meteorología, en la vertiente del Caribe se esperan lluvias aisladas con intervalos fuertes y actividad eléctrica desde la madrugada, especialmente en zonas marítimas cercanas a la comarca Guna Yala, Colón y el norte de Veraguas. Estas condiciones podrían extenderse durante la mañana hacia otras áreas costeras.

Para la tarde se prevén aguaceros dispersos con tormentas eléctricas en las zonas montañosas de Bocas del Toro y el oriente de Guna Yala, mientras que en el resto de la vertiente se esperan lluvias aisladas. Durante la noche, las precipitaciones podrían intensificarse en sectores marítimos próximos a Guna Yala y Colón.

En el Pacífico, el pronóstico contempla lluvias aisladas con tormentas eléctricas en zonas marítimas durante la madrugada, además de condiciones nubladas y posibilidad de precipitaciones en el norte de Panamá, Panamá Oeste y Coclé, así como en el sur de Veraguas y Chiriquí.

En horas de la tarde se esperan aguaceros dispersos con tormentas eléctricas en Darién y Chiriquí. En el resto de la vertiente podrían registrarse lluvias aisladas, pero fuertes, acompañadas de actividad eléctrica.

Para la noche se pronostican aguaceros aislados con tormentas eléctricas en áreas marítimas, Darién, sectores montañosos de la península de Azuero, el sur de Veraguas y Chiriquí.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 13 °C y 19 °C en la Cordillera Central, y entre 20 °C y 24 °C en el resto del país. Las máximas estarán entre 20 °C y 24 °C en las zonas montañosas de la Cordillera Central, mientras que en el resto del territorio nacional podrían alcanzar entre 27 °C y 33 °C.

En cuanto a la radiación ultravioleta UV-B, se prevén índices máximos de entre 6 y 10, correspondientes a niveles de riesgo alto a muy alto, por lo que se recomienda tomar precauciones durante las actividades al aire libre.

La entidad advirtió, además, que la saturación del suelo supera el 65 % en sectores del occidente del país, Coclé, Colón y Panamá, situación que aumenta la probabilidad de incrementos en los niveles de ríos y quebradas, así como de deslizamientos de tierra.