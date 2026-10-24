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Miviot entrega primera casa reconstruida tras el sismo en Veraguas: así es la vivienda de 46 metros cuadrados

Miviot entrega casa adaptada para persona con movilidad reducida en Soná.
Miviot entrega casa adaptada para persona con movilidad reducida en Soná. Miviot
Por
Emiliana Tuñón
  • 24/10/2026 10:11
Una familia de Soná recibió su nueva vivienda tras resultar afectada por el terremoto. La casa cuenta con dos recámaras y un baño adaptado.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) entregó la primera vivienda completamente reconstruida para una familia afectada por el sismo del pasado 9 de octubre en provincias centrales.

La casa está ubicada en la comunidad de Quebrada Grande, corregimiento de Río Grande, distrito de Soná, en la provincia de Veraguas.

Esta nueva vivienda, de 46 metros cuadrados, fue construida para brindar condiciones seguras y adecuadas a Doris Sánchez Camaño, de 50 años, quien reside con su esposo y sus tres hijos, uno de ellos con parálisis cerebral y movilidad reducida.

Así es la casa de 46 metros cuadrados entregada por el Miviot

La solución habitacional cuenta con dos recámaras, sala, comedor, cocina y portal. Además, fue entregada completamente amueblada para facilitar la instalación de la familia.

Entre sus características destaca una rampa de acceso frontal para personas con movilidad reducida y un baño adaptado, con espacio amplio y barras de apoyo, diseñado para facilitar su uso.

Casa de 46 metros cuadrados tiene dos recámaras y baño adaptado.
Casa de 46 metros cuadrados tiene dos recámaras y baño adaptado. Miviot

De acuerdo con la información oficial, otras 11 viviendas permanecen en construcción en la provincia de Veraguas.

De estas, nueve están ubicadas en el distrito de Soná y dos en Río de Jesús. Las casas están destinadas a familias damnificadas que esperan contar con una solución habitacional definitiva.

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