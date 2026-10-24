Miviot entrega primera casa reconstruida tras el sismo en Veraguas: así es la vivienda de 46 metros cuadrados

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) entregó la primera vivienda completamente reconstruida para una familia afectada por el sismo del pasado 9 de octubre en provincias centrales.

La casa está ubicada en la comunidad de Quebrada Grande, corregimiento de Río Grande, distrito de Soná, en la provincia de Veraguas.

Esta nueva vivienda, de 46 metros cuadrados, fue construida para brindar condiciones seguras y adecuadas a Doris Sánchez Camaño, de 50 años, quien reside con su esposo y sus tres hijos, uno de ellos con parálisis cerebral y movilidad reducida.