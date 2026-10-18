Clima en Panamá: pronostican lluvias y tormentas eléctricas este domingo 18 de octubre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este domingo 18 de octubre de 2026 se esperan aguaceros aislados y tormentas eléctricas en distintas zonas del país, con mayor intensidad en sectores de la vertiente del Caribe y el oriente del Pacífico.

Durante la mañana, se prevén lluvias aisladas en Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé, el norte de Veraguas y sectores de Colón. En el Pacífico, las precipitaciones podrían presentarse en Panamá, el sur de Veraguas, Darién, Panamá Oeste y algunas áreas de Coclé.

Para la tarde, el pronóstico indica lluvias dispersas con tormentas eléctricas en ambas vertientes. Los aguaceros más intensos podrían registrarse en Bocas del Toro, Colón y las zonas montañosas, además de distintos puntos de la vertiente del Pacífico.

En horas de la noche, se espera que persistan las lluvias moderadas en sectores de Colón, el norte de Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé, mientras que Bocas del Toro podría registrar precipitaciones fuertes acompañadas de tormentas eléctricas. En el Pacífico, se prevén lluvias aisladas en Darién y dispersas en las provincias centrales, Veraguas y Chiriquí, con mayor intensidad hacia la zona fronteriza.