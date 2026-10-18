  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

Clima en Panamá: pronostican lluvias y tormentas eléctricas este domingo 18 de octubre

Lluvias y tormentas eléctricas marcarán el tiempo en Panamá este 18 de octubre.
Lluvias y tormentas eléctricas marcarán el tiempo en Panamá este 18 de octubre. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 18/10/2026 08:56
El pronóstico del tiempo advierte sobre aguaceros durante la mañana, tarde y noche en distintas provincias del país.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este domingo 18 de octubre de 2026 se esperan aguaceros aislados y tormentas eléctricas en distintas zonas del país, con mayor intensidad en sectores de la vertiente del Caribe y el oriente del Pacífico.

Durante la mañana, se prevén lluvias aisladas en Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé, el norte de Veraguas y sectores de Colón. En el Pacífico, las precipitaciones podrían presentarse en Panamá, el sur de Veraguas, Darién, Panamá Oeste y algunas áreas de Coclé.

Para la tarde, el pronóstico indica lluvias dispersas con tormentas eléctricas en ambas vertientes. Los aguaceros más intensos podrían registrarse en Bocas del Toro, Colón y las zonas montañosas, además de distintos puntos de la vertiente del Pacífico.

En horas de la noche, se espera que persistan las lluvias moderadas en sectores de Colón, el norte de Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé, mientras que Bocas del Toro podría registrar precipitaciones fuertes acompañadas de tormentas eléctricas. En el Pacífico, se prevén lluvias aisladas en Darién y dispersas en las provincias centrales, Veraguas y Chiriquí, con mayor intensidad hacia la zona fronteriza.

Calor de hasta 33 °C y radiación UV elevada marcarán el clima en Panamá

En cuanto a las temperaturas, las mínimas oscilarán entre 13 °C y 19 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país estarán entre 21 °C y 27 °C. Las máximas podrían alcanzar entre 27 °C y 33 °C en gran parte del territorio nacional.

Respecto a las condiciones marítimas, el Caribe presentará olas de entre 0.7 y 1.1 metros, mientras que en el Pacífico podrían alcanzar hasta 1.6 metros, por lo que se recomienda precaución. Además, los índices de radiación ultravioleta (UV-B) se ubicarán entre niveles de riesgo moderado y muy alto.

El IMHPA recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos, especialmente en las áreas donde se pronostican lluvias fuertes y tormentas eléctricas

VIDEOS

Familiares honran a víctimas del Festival Nova entre “frustración” y esperanza electoral
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli ( Magda Gibelli / EFE )

Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...

Video: El Niño dispara los termómetros en el Caribe colombiano y amenaza a la población y el agua
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo ( Ricardo Maldonado Rozo / EFE )

El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...

Lo Nuevo