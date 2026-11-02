Mulino sanciona leyes sobre descuentos para jubilados y Presupuesto General del Estado 2027

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó este lunes 2 de noviembre la ley que modifica y adiciona artículos a la Ley No. 6 del 16 de junio de 1987, que establece beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad en Panamá.
La iniciativa fue impulsada por el diputado Javier Sucre y recibió 50 votos a favor durante su aprobación en la Asamblea Nacional.
Entre los beneficios contemplados en la reforma figuran descuentos del 20% en medicamentos, 25% en consultas médicas y 20% en equipos de asistencia, como sillas de ruedas, muletas, andaderas y camas hospitalarias.
La nueva normativa también amplía las rebajas en servicios de salud, incluyendo exámenes de laboratorio, radiografías y tratamientos oncológicos.
En cuanto a las ayudas técnicas, incorpora descuentos para la adquisición de prótesis, bastones, sanitarios portátiles, sillas de baño y colchones especializados.
Además, la legislación contempla beneficios en la compra de alimentos y el pago de servicios básicos del hogar, como electricidad, agua, recolección de basura, telefonía e internet.
Otros de los descuentos incluidos están relacionados con el turismo, la hotelería y las actividades recreativas, con el objetivo de ampliar las opciones de ahorro y facilitar el acceso de los adultos mayores a estos servicios.
La reforma también incorpora rebajas en la compra de ataúdes y urnas, contratación de servicios funerarios y adquisición de pañales desechables para adultos. Asimismo, establece descuentos en diversos gastos relacionados con trámites de vivienda, cuando el adulto mayor sea propietario del inmueble.
Por otra parte, la nueva ley aumenta las sanciones para las personas naturales y jurídicas que se nieguen a aplicar los descuentos establecidos. Las multas podrán alcanzar hasta los B/.5,000.
Con la sanción presidencial, la reforma amplía el alcance de la Ley 6 de 1987 e incorpora nuevos beneficios para la población jubilada, pensionada y de la tercera edad.
El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la Ley del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027, que asciende a B/.35,111.75 millones, luego de recibir la aprobación de la Asamblea Nacional la semana pasada.
El presupuesto contempla una asignación de B/.12,839.7 millones para inversión pública, equivalente al 36.6% del total. Esta cifra representa un incremento del 12% en comparación con el año anterior, mientras que los gastos de funcionamiento registran una disminución del 5%.
Para el funcionamiento de las instituciones públicas se destinarán B/.22,272 millones, que corresponden al 63.4% del presupuesto.
La nueva ley también contempla modificaciones presupuestarias por B/.186.83 millones, orientadas a reforzar sectores considerados prioritarios, como salud, infraestructura, seguridad, educación, servicios públicos y atención de necesidades sociales.
Según lo informado, estos ajustes fueron evaluados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), tomando en cuenta la disponibilidad de recursos, la viabilidad de ejecución y la necesidad de mantener el equilibrio de las finanzas públicas.
El presupuesto para 2027 también incorpora medidas relacionadas con la consolidación fiscal, la sostenibilidad de la deuda pública y el cumplimiento de los límites establecidos en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
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