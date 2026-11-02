Mulino sanciona leyes sobre descuentos para jubilados y Presupuesto General del Estado 2027

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó este lunes 2 de noviembre la ley que modifica y adiciona artículos a la Ley No. 6 del 16 de junio de 1987, que establece beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad en Panamá. La iniciativa fue impulsada por el diputado Javier Sucre y recibió 50 votos a favor durante su aprobación en la Asamblea Nacional. Entre los beneficios contemplados en la reforma figuran descuentos del 20% en medicamentos, 25% en consultas médicas y 20% en equipos de asistencia, como sillas de ruedas, muletas, andaderas y camas hospitalarias. La nueva normativa también amplía las rebajas en servicios de salud, incluyendo exámenes de laboratorio, radiografías y tratamientos oncológicos. En cuanto a las ayudas técnicas, incorpora descuentos para la adquisición de prótesis, bastones, sanitarios portátiles, sillas de baño y colchones especializados. Además, la legislación contempla beneficios en la compra de alimentos y el pago de servicios básicos del hogar, como electricidad, agua, recolección de basura, telefonía e internet.

Otros de los descuentos incluidos están relacionados con el turismo, la hotelería y las actividades recreativas, con el objetivo de ampliar las opciones de ahorro y facilitar el acceso de los adultos mayores a estos servicios. La reforma también incorpora rebajas en la compra de ataúdes y urnas, contratación de servicios funerarios y adquisición de pañales desechables para adultos. Asimismo, establece descuentos en diversos gastos relacionados con trámites de vivienda, cuando el adulto mayor sea propietario del inmueble. Por otra parte, la nueva ley aumenta las sanciones para las personas naturales y jurídicas que se nieguen a aplicar los descuentos establecidos. Las multas podrán alcanzar hasta los B/.5,000. Con la sanción presidencial, la reforma amplía el alcance de la Ley 6 de 1987 e incorpora nuevos beneficios para la población jubilada, pensionada y de la tercera edad.

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