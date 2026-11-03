Clima en Panamá: ¿Lloverá durante los desfiles patrios este 3 de noviembre?

Panamá tendrá una jornada marcada por lluvias y aguaceros en distintas regiones del país este martes 3 de noviembre, con mayor intensidad durante la tarde y noche, cuando se prevén tormentas eléctricas, posibles ráfagas de viento y condiciones que podrían generar crecidas de ríos, anegaciones y deslizamientos de tierra.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), informó que en la vertiente del Caribe, durante la madrugada y mañana se esperan cielos nublados y lluvias sobre zonas marítimas, con posible incursión hacia las costas de la provincia de Bocas del Toro y el norte de la comarca Ngäbe Buglé. En el resto de esta región predominarán condiciones de cielo parcialmente nublado a intervalos nublados.

Para la tarde y noche se pronostican aguaceros fuertes acompañados de tormentas en la Cordillera Central, Bocas del Toro, el norte de la comarca Ngäbe Buglé y el norte de Veraguas. En estas áreas se recomienda mantener las precauciones ante la posibilidad de crecidas de ríos, anegaciones y deslizamientos de tierra. En el resto de la vertiente se esperan lluvias esporádicas.

En cuanto a la vertiente del Pacífico, durante la madrugada y mañana se prevén lluvias y aguaceros en las zonas marítimas del golfo de Chiriquí, con posible desplazamiento hacia sectores de Chiriquí, Veraguas y la península de Azuero. También se esperan precipitaciones en el golfo de Panamá, que podrían extenderse hacia sectores de la provincia de Panamá.

El IMHPA señaló, que durante la tarde y noche se pronostican fuertes aguaceros a intensos, acompañados de descargas eléctricas y posibles ráfagas de viento en Chiriquí, Veraguas, la península de Azuero y la comarca Ngäbe Buglé. Estas condiciones también podrían ocasionar crecidas de ríos, anegaciones y deslizamientos. Para el resto del país se esperan lluvias esporádicas.

Las temperaturas mínimas estarán entre los 16 °C y 20 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país oscilarán entre los 23 °C y 25 °C.

Las máximas alcanzarán entre 29 °C y 31 °C en el Pacífico, de 27 °C a 30 °C en el Caribe y de 20 °C a 25 °C en la Cordillera Central.

Por otra parte, los índices máximos de radiación ultravioleta UV-B se ubicarán entre altos y muy altos en el territorio nacional, con valores de seis a nueve o más.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos de vigilancia y tomar precauciones ante las lluvias y tormentas previstas.