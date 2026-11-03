Mulino llama a la unidad durante este 3 de noviembre: ‘Vamos a salir adelante todos los panameños juntos’

El presidente de la República, José Raúl Mulino, hizo un llamado a la unidad y reiteró su compromiso de continuar trabajando por el país, durante los actos protocolares para conmemorar 123 años de vida republicana, este martes 3 de noviembre.

Tras izar el pabellón nacional y entregar la bandera al abanderado de este año, Ricardo Gago, en una entrevista con Telemetro Reporta, el mandatario expresó su solidaridad con los panameños afectados por las distintas situaciones que enfrenta el país y aseguró que continuará al frente de su gestión con dedicación.

“Muy complacido de izar el pabellón nacional y entregar el mismo a don Ricardo Gago, abanderado de este día. Solidariamente pensando en todos los panameños que están afectados, pero este es mi compromiso como presidente de la República de seguir adelante con este país con toda la claridad y todo el esfuerzo que le dedico todos los días de mi vida”, manifestó Mulino.

Posteriormente, el mandatario envió un mensaje a los panameños afectados y aseguró que el Gobierno cumplirá con los compromisos de reconstrucción de las infraestructuras dañadas.

“Un gran abrazo a todo el país. En un momento en que, como dije ayer, compartimos la emoción de la patria y la tristeza de nuestros panameños que están sufriendo, a ellos les digo que vamos a cumplir, les vamos a dar sus casas, vamos a reconstruir hospitales y escuelas, un poquito de paciencia nada más que toma su tiempo, como es natural”, expresó.

Mulino también destacó los avances del país en sus 123 años de vida republicana y mencionó la soberanía nacional sobre el Canal de Panamá.

“A 123 años, sin duda alguna, tenemos hoy un país fortalecido, soberano, un Canal de Panamá que es de Panamá y de los panameños. Creo que hemos avanzado mucho desde aquella gesta heroica del 3 de noviembre de 1903”, agregó.

El presidente también aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a la población con motivo de las festividades patrias.

“Así que feliz día de la patria, feliz mes de noviembre y vamos a salir adelante todos los panameños juntos”, expresó.