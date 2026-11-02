Mulino sanciona Presupuesto e incremento de descuentos a jubilados

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó este lunes la Ley del Presupuesto del Estado y la que amplía los beneficios para las personas de la tercera edad.

Ambas normas fueron publicadas ayer mismo en la Gaceta Oficial. De esta manera, las modificaciones a la Ley 6 de 1987, sobre beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, quedaron establecidas en la Ley N.º 562, del lunes 2 de noviembre de 2026, mientras que el Presupuesto del Estado se convirtió en la Ley N.º 563 de la misma fecha.

El Presupuesto del Estado para la vigencia fiscal de 2027 asciende a $35,111.75 millones y fue aprobado el pasado viernes por la Asamblea Nacional, en medio de cuestionamientos tanto de diputados como de sectores de la sociedad civil por algunos artículos que flexibilizan la aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas para determinadas instituciones.

Se trata del artículo 370 de la ley, que exceptúa a varias entidades, entre ellas los ministerios de Educación, Obras Públicas y Gobierno, de la aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas para realizar compras de hasta un millón de dólares.

El diputado de la bancada Seguimos, Ernesto Cedeño, anunció que demandaría la Ley del Presupuesto ante la Corte Suprema de Justicia tan pronto fuera publicada en la Gaceta Oficial. Este lunes dijo a La Estrella de Panamá que, en efecto, presentará la demanda.

La Presidencia destaca, en un comunicado, que la Ley del Presupuesto contempla un déficit fiscal en concordancia con los objetivos de consolidación fiscal, sostenibilidad de la deuda pública y cumplimiento de los límites establecidos en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

Además, hace referencia a una asignación récord de $12,839.7 millones para inversiones públicas, lo que representa el 36.6% del presupuesto total. Esto supone un aumento del 12% en las inversiones y una disminución del 5% en los gastos de funcionamiento.

«Se trata de un incremento significativo en comparación con el presupuesto de 2026 en cuanto a gastos relacionados con las inversiones públicas y existe una reducción del servicio de la deuda pública del Gobierno central para la próxima vigencia 2027», señala el comunicado.

Otro de los puntos que también ha sido cuestionado es la reasignación de $23 millones al presupuesto de la Asamblea Nacional.

A pesar de que el presidente Mulino sancionó la Ley 562, sobre beneficios para los jubilados, los nuevos descuentos empezarán a regir dentro de seis meses, tal como lo establece la norma.

La Presidencia explica, en un comunicado, que la ampliación de los beneficios se aplicará particularmente a productos y servicios de salud, como medicamentos, consultas médicas, exámenes de laboratorio, radiografías y tratamientos oncológicos, entre otros.

La norma también introduce descuentos en bienes, equipos de asistencia y ayudas técnicas, como prótesis, sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas, sanitarios portátiles, sillas de baño, camas hospitalarias y colchones especializados.

Otros de los nuevos descuentos incluyen la compra de ataúdes y urnas, la contratación de servicios funerarios, la adquisición de pañales desechables para adultos y diversos gastos relacionados con trámites de vivienda cuando el adulto mayor sea el propietario.

La nueva ley también aumenta hasta $5,000 las multas para las personas naturales y jurídicas que se nieguen a aplicar los descuentos establecidos para los jubilados.