Policía Nacional compara asalto en San Francisco con la Banda Gourmet

Nueva información sobre el caso del asalto en San Francisco por un grupo de encapuchados. El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, compartió este lunes 2 de noviembre detalles sobre el caso que ha conmocionado la opinión pública tras difundirse las imágenes de jóvenes asustados suplicando a criminales mientras son golpeados en el suelo y despojados de sus pertenencias.

“Teníamos casi más de un año de no tener una situación similar con lo que le denominamos la Banda Gourmet que se dedicaba a robar establecimientos. Esto fue un caso lamentable de tres muchachos que se dio”, manifestó Fernández.

La Banda Gourmet era el nombre que se le dio a un grupo criminal que se dedicaba a robar restaurantes de lujo en los corregimientos de San Francisco y Bella Vista en 2014. En 2017 fueron condenados a 7 años de prisión.

En esta ocasión no se sabe si se trata de un grupo organizado, o si fue un caso aislado. Los hechos que se conocen es alrededor de las 11.30 de la noche, en Calle 73 San Francisco, dos personas encapuchadas asaltaron a tres personas. En el video, aparentemente grabado desde un edificio cercano, se observa como las dos camionetas de las víctimas tienen las puertas abiertas y las víctimas se encuentran postradas en el suelo. Se escuchan sus voces suplicantes diciendo “¡Lo juro por mi vida!” a los criminales en un aparente intento de convencerlos que no tenían más bienes de valor.

Luego de golpearlos en el suelo, y sacar un objeto del carro, los criminales se van del lugar en un carro blanco.

El director de la Policía no confirmó si ya se han hecho aprehensiones por este caso, pero adelantó que sí se mantienen operativos y ya se han llevado elementos ante el Ministerio Público. También listó los bienes que fueron robados.

“El día de ayer se dio una operatividad, dimos con bastante información que está en el Ministerio Público y en las carpetas. Nosotros vamos a ser enérgicos con este tipo de situaciones, lamentablemente tuvimos este asalto. Más allá de la pérdida de tres celulares y una laptop, es el hecho como se dio, a la hora como se dio y tenemos que continuar fortaleciendo la Policía Nacional con más unidades y con más tecnología que lo que estamos apostando para poder que este tipo de situación no se dé”, afirmó el director de la Policía.

Otro elemento que compartió es que el vehículo en el cual se fugaron los criminales ya había sido “perfilado”, pero que las denuncias por parte de la ciudadanía llegaron tarde.

Fernández hizo un llamado a la comunidad para que reporte a tiempo el delito y facilite a las autoridades dar una respuesta rápida. “La comunidad es pieza clave en el resultado de lo que tengamos a favor de toda la comunidad”, resaltó. “Este carro ya estaba dando vueltas por otros lados, había sido perfilado por otros, pero nosotros recibimos la llamada después de que se dio el hecho”, reveló el director de la Policía.