RALI presenta la nueva RDC: Tu evolución comienza aquí

RALI continúa ampliando su línea de bicicletas de ruta con la llegada de la nueva RALI RDC, un modelo desarrollado para aquellos ciclistas que buscan evolucionar en este deporte y dar el salto a su primera bicicleta de carbono, sin necesidad de realizar una inversión elevada.

Bajo el concepto “Tu evolución comienza aquí”, la nueva RDC combina diseño, tecnología y accesibilidad, ofreciendo características que cada vez adquieren mayor protagonismo entre los ciclistas que buscan mejorar su experiencia sobre dos ruedas.

Uno de sus principales atributos es su cuadro de carbono con cableado interno, que proporciona una estética limpia y moderna, acompañado de un timón integrado de carbono que refuerza su diseño y ofrece una configuración propia de bicicletas de segmentos superiores.

La nueva RALI RDC también incorpora una transmisión de 2x12 velocidades, que permite disponer de diferentes relaciones de marcha para adaptarse a distintos recorridos y exigencias del ciclismo de ruta.

En cuanto a su contacto con el asfalto, equipa llantas de 700x30 mm, una medida que busca ofrecer un equilibrio entre comodidad y rendimiento, tanto para entrenamientos como para recorridos de mayor distancia.