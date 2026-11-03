RALI presenta la nueva RDC: Tu evolución comienza aquí

RALI continúa ampliando su línea de bicicletas de ruta con la llegada de la nueva RALI RDC, un modelo desarrollado para aquellos ciclistas que buscan evolucionar en este deporte y dar el salto a su primera bicicleta de carbono, sin necesidad de realizar una inversión elevada.
Bajo el concepto “Tu evolución comienza aquí”, la nueva RDC combina diseño, tecnología y accesibilidad, ofreciendo características que cada vez adquieren mayor protagonismo entre los ciclistas que buscan mejorar su experiencia sobre dos ruedas.
Uno de sus principales atributos es su cuadro de carbono con cableado interno, que proporciona una estética limpia y moderna, acompañado de un timón integrado de carbono que refuerza su diseño y ofrece una configuración propia de bicicletas de segmentos superiores.
La nueva RALI RDC también incorpora una transmisión de 2x12 velocidades, que permite disponer de diferentes relaciones de marcha para adaptarse a distintos recorridos y exigencias del ciclismo de ruta.
En cuanto a su contacto con el asfalto, equipa llantas de 700x30 mm, una medida que busca ofrecer un equilibrio entre comodidad y rendimiento, tanto para entrenamientos como para recorridos de mayor distancia.
Con un precio de $1,399, impuestos incluidos, la RALI RDC representa una alternativa atractiva para quienes actualmente utilizan bicicletas de aluminio y desean incorporar el carbono a su experiencia deportiva.
Su propuesta está dirigida tanto a ciclistas que buscan adquirir su primera bicicleta de carbono como a quienes desean continuar progresando en el ciclismo de ruta con una bicicleta de diseño moderno y componentes actuales.
Este lanzamiento forma parte del compromiso de RALI de continuar desarrollando bicicletas que respondan a las necesidades de diferentes perfiles de ciclistas, acercando nuevas tecnologías y opciones de equipamiento a un público más amplio.
La llegada de la RDC refuerza la oferta de bicicletas de ruta de RALI y su apuesta por ofrecer alternativas para cada etapa de evolución del ciclista.
Más que una nueva incorporación al catálogo, la RDC busca convertirse en el punto de partida de nuevos objetivos, entrenamientos y experiencias para quienes quieren seguir creciendo en el deporte.
RALI RDC. Tu evolución comienza aquí.
Precio de venta: $1,399 (impuestos incluidos).
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