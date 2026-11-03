El 41% del gasto del gobierno central se paga con deuda

De cada dólar que gasta el gobierno central en su operación, el 41% se solventa con deuda pública. Esta es una de las conclusiones del balance fiscal preliminar de agosto de este año, publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El reporte detalla que los gastos totales para este periodo fueron $9,635 millones y los ingresos sumaron $5,669 millones, mientras que el déficit fue de $3,966 millones. Esto indica que el gobierno pide prestado 41 centavos por cada dólar para su funcionamiento e inversiones.
Precisamente, el gasto del Gobierno Central comprende la operación de instituciones como la Asamblea Nacional, la Contraloría General de la República y todos los ministerios que componen el Estado.
En esta categoría también se contemplan el Órgano Judicial, el Ministerio Público, los tribunales Electoral, Administrativo de la Función Pública y de Cuentas, sus respectivas fiscalías, la Defensoría del Pueblo y el servicio de la deuda, según detalla el informe de Ejecución Presupuestaria del Sector Público del MEF.
El dato confirma que uno de los principales problemas del Estado es la falta de ingresos.
Este asunto fue reconocido por el presidente José Raúl Mulino el año pasado, luego de las publicaciones de La Estrella de Panamá que revelaron que la brecha de incumplimiento en impuesto sobre la renta supera los $8 mil millones, solo en las empresas.
economia/presidente-reconoce-que-hay-un-problema-de-indole-fiscal-IP14398415
El dato fue revelado por La Decana tras analizar el Boletín Estadístico Tributario de 2023, el más reciente publicado por la actual administración gubernamental.
Entre los gastos corrientes, el mayor peso lo tiene el renglón de “servicios personales”, como se denomina a la planilla estatal.
En agosto de 2026, este renglón sumó $3,037 millones, un aumento del 5.4%, equivalente a $155 millones más que en agosto de 2025, cuando totalizó $2,882 millones, según el balance fiscal.
Con este panorama de las finanzas públicas en rojo, es “inviable” que se revierta el ahorro corriente negativo al cierre de este quinquenio gubernamental “sin una reforma de gastos que implique austeridad”, consideró el economista y experto en análisis de riesgo, Ernesto Bazán.
Sin embargo, aunque el problema radica en la falta de ingresos, a juicio del experto, el país no necesita una reforma tributaria.
“Lo que se necesita es implementar una severa y radical reducción de gastos que elimine el despilfarro, sin descuidar las atenciones sociales a los sectores más necesitados. Si eso se complementa con una reducción de exoneraciones innecesarias y se logra mejorar la recaudación fiscal, el escenario será otro”.
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320 *#<div class="question-poll">#*
321 ##QUESTION
322 *#<h3 class="headline question">$!Question.data</h2>#*
323 *#</div> <!-- Fin div question-poll -->#*
324 ##CHOICES
325 *#<div class="${namespace}_choices choices visible">#*
326 *##if ($Question && $Question.Answer && $Question.Answer.getSiblings() && $Question.Answer.getSiblings().size() > 0)#*
327 *#<form id="${namespace}_form" name="${namespace}_form" class="${namespace}_form form" >#*
328 *#<input name="questionId" type="hidden" value="$Question.questionid" />#*
329 *##foreach ($answer in $Question.Answer.getSiblings())#*
330 *#<span class="choice" data-choiceid="${answer.choiceid}"><input type="radio" value="$answer.choiceid" name="choiceId" class="choiceOption">$answer.data</span>#*
331 *##end #*
332 *#</form>#*
333 *##end#*
334 *#</div> <!-- Fin div choices -->#*
335 *#<div class="buttons-poll">#*
336 *#<span class="vote-btn visible">Votar</span>#*
337 *#<span class="result-btn hidden">Resultados</span>#*
338 *#</div> <!-- Fin div buttons -->#*
339 *#<div class="${namespace}_results results hidden"></div>#*
340 *#</div>#*
341 *##end#*
342 *##end#*
343
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345 *##break#* ## SALIMOS ENCONTRADO EN LISTA DE CONTENIDOS A MOSTRAR
346 *##end#*
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349 *##end
350
351 ##ADJUNTOS
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353 #if($Generic_)
354 <div class="generic">
355 <div class="title">Adjuntos</div>
356 #foreach($item in $Generic_.getSiblings())
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Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...