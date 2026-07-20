A junio: Movimiento de pasajeros en Tocumen crece 15%

El Aeropuerto Internacional de Tocumen consolidó su liderazgo como el principal centro de conexiones de la región durante la primera mitad de 2026. Entre enero y junio, la terminal aérea movilizó a un total de 11,531,295 pasajeros, lo que representa un sólido crecimiento del 15 % en comparación con el mismo período del año anterior. A partir de este año, Tocumen implementó una actualización metodológica en su modelo estadístico oficial al incorporar el registro de infantes menores de dos años. Con este ajuste, la cifra acumulada del primer semestre se eleva a 11,606,653 viajeros, optimizando la precisión de sus indicadores operativos.

Junio: un mes de alto tráfico

La estrategia “Puerta de las Américas” consolidó junio como el mes en el que más se registró el movimiento de 1,933,318 pasajeros (1,946,267 al incluir a los infantes). La principal fortaleza del aeropuerto sigue siendo su capacidad de conexión: el 76 % del total de viajeros de junio (1,467,903 personas) correspondió a pasajeros en tránsito, quienes enlazaron sus vuelos hacia los principales mercados del continente americano y Europa. Por otro lado, el tráfico local también mostró un comportamiento activo en junio:

Desembarcos en Panamá: 236,163 pasajeros.

Embarques desde Tocumen: 229,252 viajeros.

Durante junio, el aeropuerto mantuvo un promedio diario de 64,444 movimientos de pasajeros, registrándose los flujos más altos de viajeros durante los días viernes, domingos y lunes.

Destinos

En el acumulado de los primeros seis meses, los cinco destinos que encabezaron el tráfico de origen y destino desde y hacia Panamá fueron:

Bogotá: 586,019 pasajeros.

Miami: 467,510 pasajeros.

Punta Cana: 429,058 pasajeros.

San José: 424,717 pasajeros.

Medellín: 408,691 pasajeros

Operaciones

El movimiento en las pistas también reflejó una tendencia al alza. Entre enero y junio de 2026 se reportaron 89,624 operaciones de aeronaves, un incremento del 11 % (+9,223 operaciones) en comparación con el primer semestre de 2025. Durante junio, el promedio fue de 453 operaciones diarias. El desglose de los vuelos comerciales y de servicios se distribuyó de la siguiente manera:

Vuelos comerciales de pasajeros: 90 %

Operaciones de carga: 6 %

Aviación general: 3 %

Otros (chárter, militares, paradas técnicas): 1 %