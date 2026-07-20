A junio: Movimiento de pasajeros en Tocumen crece 15%

El segmento logístico no se quedó atrás: el movimiento de carga aérea alcanzó las 128,412 toneladas métricas en el semestre, anotando un crecimiento del 9 % respecto al año anterior.El gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz Blanco, destacó que este balance positivo es el resultado de la confianza depositada por las aerolíneas y los usuarios en la plataforma panameña.'El crecimiento sostenido que registra Tocumen confirma el papel estratégico de Panamá como puente natural entre las Américas y el mundo. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo la conectividad aérea, impulsando el turismo, facilitando el comercio internacional y ofreciendo una infraestructura moderna y eficiente que contribuya a la competitividad del país y al desarrollo económico de la región', afirmó Ruiz Blanco.En la actualidad, el Aeropuerto Internacional de Tocumen conecta a Panamá con más de 90 destinos internacionales, posicionándose como una de las plataformas estratégicas para la conectividad entre Centroamérica, Suramérica, Norteamérica y Europa.