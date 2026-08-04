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La DIJ suspende la emisión del récord policivo en ventanillas y plataforma digital

Los trámites digitales para la obtención del Certificado de Antecedentes Personales se encuentran fuera de servicio por mantenimiento del sistema.
Los trámites digitales para la obtención del Certificado de Antecedentes Personales se encuentran fuera de servicio por mantenimiento del sistema. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Mileika Lasso
  • 04/08/2026 11:47
La DIJ paralizó la emisión del récord policivo digital y en ventanilla en Panamá por fallas de mantenimiento. No hay fecha de reapertura

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La Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional suspendió temporalmente la expedición del Certificado de Antecedentes Personales, conocido popularmente como récord policivo. La interrupción afecta de forma directa tanto el trámite presencial en ventanilla como la gestión a través de la plataforma digital.

De acuerdo con la institución, la suspensión responde a trabajos de mantenimiento programados en los sistemas de distribución de datos informáticos. Sin embargo, el comunicado oficial omitió especificar el tiempo estimado que tomarán los trabajos técnicos y la fecha concreta en que el servicio volverá a estar disponible para la ciudadanía.

La medida deja inoperativo uno de los trámites con mayor demanda en el país, fundamental para procesos de contratación laboral, solicitudes de empleo, trámites migratorios y diversos procedimientos administrativos ante entidades públicas y privadas.

La Policía Nacional limitó su posición a solicitar la comprensión de los usuarios por los inconvenientes generados y precisó que anunciará la reapertura del servicio a través de sus canales oficiales una vez culminen las labores en la red de datos. Hasta el momento, las autoridades no han habilitado un plan de contingencia ni una vía alternativa para la atención de casos de extrema urgencia.

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