Tribunal Electoral supera los 2.5 millones de cédulas emitidas con el nuevo diseño

El Tribunal Electoral (TE) ha emitido más de 2 millones 544 mil documentos de identidad con el nuevo diseño desde enero de 2023, informó el subdirector nacional de Cedulación, Elías Cabrera.

La cifra incluye cédulas otorgadas a ciudadanos que han realizado trámites de renovación, solicitado duplicados o obtenido el documento por primera vez, así como carnés de residente permanente.

Cabrera hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta a la fecha de vencimiento de su documento de identidad y recordó que, en caso de extravío, los usuarios pueden verificar si la cédula se encuentra en el banco de documentos de la institución a través de la plataforma Tribunal Contigo, evitando así el pago de un duplicado innecesario.

La entidad destacó que la solicitud de cédula por primera vez y la renovación son gratuitas y tienen una vigencia de 10 años. En tanto, el duplicado tiene un costo de B/.35.00 y puede tramitarse en las sedes regionales, distritales y quioscos multiservicio habilitados en todo el país.

Además, explicó que los ciudadanos pueden dar seguimiento al estado de su trámite mediante la plataforma digital habilitada por el Tribunal Electoral, donde podrán confirmar si el documento ya está listo para su retiro.

Finalmente, recordó que la renovación puede realizarse hasta seis meses antes de la fecha de vencimiento e invitó a los usuarios a retirar oportunamente sus documentos para completar el proceso de cedulación.