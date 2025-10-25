Renovación y duplicado de cédula en Panamá: Tribunal Electoral detalla requisitos y costos

El <b><a href="/tag/-/meta/te-tribunal-electoral">Tribunal Electoral </a>de Panamá (TE)</b> es la entidad encargada de realizar los trámites relacionados con la <b>cédula de identidad personal</b> para adultos y juveniles a nivel nacional, incluyendo <b>duplicados y renovaciones</b> en sus instalaciones y sedes distribuidas por todo el país.Las <b>renovaciones</b> para ciudadanos nacionales son <b>totalmente gratuitas</b>, aplicando únicamente a cédulas cuya <b>fecha de vencimiento haya expirado</b>.