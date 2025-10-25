  1. Inicio
Información útil

Renovación y duplicado de cédula en Panamá: Tribunal Electoral detalla requisitos y costos

Las renovaciones para ciudadanos nacionales son totalmente gratuitas.
Emiliana Tuñón
  • 25/10/2025 12:49
El Tribunal Electoral de Panamá informa los requisitos, costos y procedimientos para la renovación y duplicado de la cédula de identidad, incluyendo trámites para adultos y juveniles en todo el país.

El Tribunal Electoral de Panamá (TE) es la entidad encargada de realizar los trámites relacionados con la cédula de identidad personal para adultos y juveniles a nivel nacional, incluyendo duplicados y renovaciones en sus instalaciones y sedes distribuidas por todo el país.

Las renovaciones para ciudadanos nacionales son totalmente gratuitas, aplicando únicamente a cédulas cuya fecha de vencimiento haya expirado.

Costos y detalles de los duplicados de cédula

Duplicado para nacionales: B/.35.00. Aplica en casos de pérdida, deterioro o hurto, independientemente de si es la primera solicitud o posteriores.

Duplicado de cédula juvenil: B/.4.00. Este trámite debe realizarse de forma presencial en la sede principal o regionales y no está disponible en quioscos multiservicios.

Duplicado por modificación de cédula: B/.25.00. Aplica para cambio de nombre o apellido y requiere la presentación de la cédula en las oficinas del Tribunal Electoral.

