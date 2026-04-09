Tasa del 2% a la vivienda: ¿impulso fiscal o golpe al mercado inmobiliario?

El Ejecutivo mantiene una postura de apertura condicionada. El ministro Chapman ha reiterado su disposición de 'puertas abiertas' para revisar informes técnicos, siempre y cuando las propuestas de los gremios no comprometan las metas de recaudación necesarias para sostener el grado de inversión y el riesgo país.El consenso final entre los actores apunta a que facilitar el acceso al hogar propio es la vía más efectiva para fortalecer la clase media y reducir la pobreza; por ello, la decisión sobre el ITBI del 2% no debe verse como un detalle tributario menor, sino como una definición estratégica sobre si el Estado optará por ampliar el acceso a la propiedad o restringirlo en un momento de fragilidad económica nacional.