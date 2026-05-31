Paloma Valencia anuncia su apoyo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta en Colombia

La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, anunció este domingo 31 de mayo su respaldo al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella tras su victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia.

Valencia finalizó en tercer lugar de la contienda al obtener 1.637.706 votos (6,92 %) y justificó su llamado a respaldar a De la Espriella como una forma de defender “las ideas de la libertad, el progreso y la iniciativa privada”, según declaraciones recogidas por el diario El Tiempo.

En cuanto a su futuro político, la dirigente conservadora aseguró que continuará activa en la vida pública “como la Paloma de siempre” y que seguirá dando la batalla contra lo que calificó como un “proyecto destructivo”, en referencia al Pacto Histórico, representado por el presidente Gustavo Petro y el candidato oficialista Iván Cepeda.

“Anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella. Los invito a que derrotemos a Petro, a que el miedo comunista que impera en este país no continúe, a que estemos firmes al lado de las ideas de la libertad, del progreso, de la iniciativa privada y, por supuesto, del cuidado de los más pobres”, manifestó Valencia.

La excandidata añadió que seguirá participando en la política nacional para enfrentar la propuesta del oficialismo.

“Yo, como la Paloma de siempre, la que siempre está en la batalla por Colombia, seguiré en esta lucha para derrotar a Iván Cepeda y a su proyecto destructivo, aliado con la criminalidad, con la corrupción y con lo peor para Colombia”, afirmó.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder histórico del Centro Democrático, también anunció su respaldo a Abelardo de la Espriella tras conocerse los resultados de la primera vuelta.

Sin embargo, Juan Daniel Oviedo, compañero de fórmula vicepresidencial de Valencia, rechazó sumarse al apoyo al candidato ultraderechista y cuestionó algunas de sus posturas, a las que calificó de “machistas y homofóbicas”.