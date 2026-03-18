Combustibles suben hasta $4.58 por galón desde el 20 de marzo

Los precios de los combustibles en Panamá registran un aumento desde las 6:00 a.m. de este viernes 20 de marzo, impulsado por el comportamiento del mercado internacional de hidrocarburos y tensiones geopolíticas recientes, informó la Secretaría Nacional de Energía.

El ajuste impacta de forma directa a los consumidores, con incrementos que llegan hasta $0.30 por galón, especialmente en el diésel bajo en azufre, un insumo clave para el transporte y la logística en el país.

En Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos se vende a $4.33 por galón ($1.144 por litro; 1 galón equivale a 3.785 litros), mientras que la gasolina de 91 octanos alcanza $4.03 por galón ($1.065 por litro). Por su parte, el diésel bajo en azufre sube a $4.58 por galón ($1.210 por litro).

Las variaciones respecto al periodo anterior reflejan aumentos de $0.74 por galón en la gasolina de 95 octanos, $0.68 en la de 91 y hasta $1.16 por galón en el diésel, siendo este último el de mayor impacto en la economía diaria.

El alza se extiende en todo el territorio nacional. En zonas como Changuinola, en Bocas del Toro, la gasolina de 95 octanos alcanzará los $4.52 por galón, una de las tarifas más altas del país.

Panamá depende en un 100 % de la importación de combustibles, por lo que estos ajustes responden a referencias internacionales fuera del control local, según la Secretaría Nacional de Energía, que mantiene monitoreo constante para garantizar el abastecimiento.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a los conductores adoptar medidas de ahorro como evitar aceleraciones bruscas, revisar la presión de las llantas, dar mantenimiento al vehículo y planificar los recorridos.

Los nuevos precios estarán vigentes hasta el 3 de abril de 2026.

En Panamá, las estaciones de servicio comercializan los hidrocarburos al público en litros desde mediados de marzo de 2013. Un galón de combustible equivale a 3.785412 litros de combustible.