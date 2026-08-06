Transparencia advierte riesgo constitucional en reforma legislativa

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, expresó su preocupación por las modificaciones aprobadas en segundo debate al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea Nacional, al considerar que algunos cambios podrían alterar la naturaleza de la función legislativa.

La organización cuestionó principalmente dos disposiciones: la modificación del artículo 23, relacionada con el registro de asistencia de los diputados, y el artículo 32, que incorpora funciones de gestión y fiscalización de proyectos sociales e infraestructura en los despachos legislativos.

Según la Fundación, equiparar la presencia del diputado en su curul con actividades oficiales dentro del circuito electoral representa un cambio que puede afectar la responsabilidad legislativa y la rendición de cuentas.

La entidad sostuvo que la función del diputado debe concentrarse en legislar, fiscalizar al Ejecutivo y promover normas de interés público, no en ejecutar o administrar proyectos públicos.

“Equiparar la presencia en la curul con las actividades en los circuitos electorales (Art. 23) y obligar a los despachos de los diputados a gestionar y fiscalizar proyectos sociales e infraestructura local (Art. 32), representa una violación a la Constitución Política”, señaló la organización.